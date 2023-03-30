“شؤون الأسرة” يُطلق الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة

تواصل – واس:

أطلق مجلس شؤون الأسرة اليوم الخميس، الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكّرة، كأوّل الأدلة الإرشادية لمبادرة الأسرة.

وأوضح على مبادرة الأسرة، هي إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للأسرة، وضمن برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج تحقيق رؤية المملكة.

أهم أهداف الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة

كما يأتي الدليل ضمن مبادرة الأسرة الهادفة إلى تعزيز الهوية الوطنية والقيم الأسرية والإسلامية في المجتمع، مؤكدًا أن الدليل يهدف إلى:

1 – تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية من منح تجربة مثالية للطفل، عن طريق رصد مراحل الطفولة المبكرة.

2 – تقدم الإرشاد لكيفية دعم نمو الأطفال في كل مجال من مجالات النمو الرئيسة، وهي النمو البدني، والاجتماعي والعاطفي، وقدرات التعلم، ومهارات التواصل.

3 – تهيئة الأسر ومقدمي الرعاية إلى انتهاء مرحلة الطفولة المبكرة والعمل على ضمان استعداد الطفل للانتقال إلى مرحلة الدراسة.

4 – يتضمن الدليل فصلًا إرشاديًا للأطفال من ذوي الإعاقة والمتعرضين للعنف.

5 – تزويد الوالدين للمهارات والأدوات التي تمكنهم من الحفاظ على أسرة مستقرة متماسكة.

6 – ضمان وصول أفراد الأسرة لخدمات الحماية والتمكين في كافة مناطق المملكة من خلال 18 برنامجًا تمت مواءمته مع برنامج تنمية القدرات البشرية.

وأضاف أن إطلاق دليل تنمية الطفولة المبكرة يأتي ضمن خطوات المجلس لإيجاد بيئة داعمة تستجيب لاحتياجات الأطفال وتنمي قدراتهم.

وبين أنه تم تخصيص 10 برامج للطفل من أصل 18 برنامجًا مدرجًا في مبادرة الأسرة.

وأكّد أن التعاون مع برنامج تنمية الموارد البشرية ينطلق من كون الأسرة حاضنة مكونات رأس المال البشري التي تحقق مستهدفات التنمية.

ولفت إلى أنه تم تعزّز أهمية صقل مهارات الوالدين ومقدمي الرعاية وتزويدهم بالأدوات، لتمكينهم من تحضير الأطفال نحو مستقبلهم الواعد.

وأشارت إلى أن الدليل الإرشادي لتنمية الطفولة المبكرة يهدف إلى تعزيز وعي الأسرة حول المراحل التي يمرّ بها الطفل من أول يوم في حياته وحتى انضمامه إلى مرحلة المدرسة.

وذلك بهدف دعم تطوّر الأطفال في كافة مجالات النموّ، مما يسهم في تعزيز مشاركتهم الفاعلة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

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