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احذر الغرامة.. “النقل” توضح اشتراطات عمل هذه الشاحنات

احذر الغرامة.. “النقل” توضح اشتراطات عمل هذه الشاحنات

احذر الغرامة.. “النقل” توضح اشتراطات عمل هذه الشاحنات
٠٥:٣٠:٥٩ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة العامة للنقل اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في المملكة، وهي مركبات الشحن المنفردة التي تجر مقطورة أو نصف مقطورة أخرى، وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

وتُستخدم هذه الشاحنات لنقل البضائع على طرق ومسارات محددة، وذلك بهدف رفع كفاءة القطاع اللوجستي، وترشيد استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات الكربونية وتقليص تكاليف النقل.

شاحنات ذات مقطورة مزدوجة

ويسهم استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة في زيادة كمية البضائع المنقولة وتقليل أعداد الشاحنات المنفردة على الطرق.

وأكدت أن اشتراطات استخدام الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة تتضمن أن تكون المنشأة حاصلة على ترخيص ساري المفعول من الهيئة العامة للنقل لمزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق.

الاشتراطات الجديدة

كما تضمنت الاشتراطات أن تكون الشاحنة حاصلة على بطاقة تشغيل سارية المفعول، وأن يكون السائق حاصلاً على بطاقة السائق المهنية ورخصة قيادة من الفئة المناسبة.

وتضمنت أن تكون الشاحنات ذات المقطورات المزدوجة وفق المواصفات القياسية المعتمدة، والالتزام بقواعد وشروط سير هذه الشاحنات.

وأشارت الهيئة إلى أن تصاريح الشاحنات ذات المقطورة المزدوجة سيصدرها من قبل وزارة النقل والخدمات اللوجستية بعد استيفاء كامل اشتراطات الهيئة العامة للنقل.

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