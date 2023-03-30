تواصل – وكالات:

لليوم الثالث على التوالي، غمرت مياه الفيضانات مناطق عدة في سلطنة عمان متسببة بغرق عدد من السيارات نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف اجتاح فيضان مفاجئ منطقة شلالات كان يقصدها زوار في الرستاق شمال سلطنة عمان.

وأظهر مقاطع الفيديو، مياه الفيضانات، وهي تجرف الناس في اتجاه مجرى النهر مع الممتلكات والسيارت.

أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة

وشهدت عدة محافظات في عمان هطول أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة ساهمت بشكل كبير في نشاط جريان عدد من الوديان والشعاب.

لقطة قصيرة من امطار ولاية سدح 🇴🇲 pic.twitter.com/nBGRPyHUYV — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 29, 2023

الفيضانات أوقفت الحركة والخدمات الأساسية

وحسب السلطات، فقد ألحقت الفيضانات أضرارا بعدد من الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين بولاية مدحاء وقرية ليماء في محافظة خصب في ولاية مسندم حيث تعمل قطاعات الدولة المختلفة على معالجة الأضرار.

#شاهد | مياه الفيضانات تجتاح سلطنة عمان نتيجة هطول أمطار غزيرة pic.twitter.com/63s74PRvbp — TRT عربي (@TRTArabi) March 30, 2023

وقامت السلطات العمانية بوضع ملجئين تحت تصرف المواطنين المنكوبين بعد أن قامت بتزويد المؤسستين بالمستلزمات الضرورية.

مشهد جوي لسيول مركز عاصمة الثقافة الاسلامية نزوى العمانية pic.twitter.com/rih3TqJ9ns — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 28, 2023

الجيش يتدخل لإنقاذ المتضررين

لا تعليق! 🇴🇲 pic.twitter.com/rxvz7o6blY — بوابة بحر عمان للطقس (@Om_SeaGateWeath) March 28, 2023

فيما قام الجيش بتقديم المساعدة وتسخير جهوده المادية والبشرية لمساندة المتضررين في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، للتخفيف من الآثار المناخية التي تمر بها البلاد.