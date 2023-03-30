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شاهد.. مياه الفيضانات تجتاح سلطنة عمان نتيجة هطول أمطار غزيرة
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شاهد.. مياه الفيضانات تجتاح سلطنة عمان نتيجة هطول أمطار غزيرة

شاهد.. مياه الفيضانات تجتاح سلطنة عمان نتيجة هطول أمطار غزيرة

شاهد.. مياه الفيضانات تجتاح سلطنة عمان نتيجة هطول أمطار غزيرة
٠٥:٢٥:٢٧ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

لليوم الثالث على التوالي، غمرت مياه الفيضانات مناطق عدة في سلطنة عمان متسببة بغرق عدد من السيارات نتيجة هطول أمطار غزيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف اجتاح فيضان مفاجئ منطقة شلالات كان يقصدها زوار في الرستاق شمال سلطنة عمان.

وأظهر مقاطع الفيديو، مياه الفيضانات، وهي تجرف الناس في اتجاه مجرى النهر مع الممتلكات والسيارت.

أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة

وشهدت عدة محافظات في عمان هطول أمطار متفاوتة مصحوبة برياح نشطة ساهمت بشكل كبير في نشاط جريان عدد من الوديان والشعاب.

الفيضانات أوقفت الحركة والخدمات الأساسية

وحسب السلطات، فقد ألحقت الفيضانات أضرارا بعدد من الخدمات الأساسية وممتلكات المواطنين بولاية مدحاء وقرية ليماء في محافظة خصب في ولاية مسندم حيث تعمل قطاعات الدولة المختلفة على معالجة الأضرار.

وقامت السلطات العمانية بوضع ملجئين تحت تصرف المواطنين المنكوبين بعد أن قامت بتزويد المؤسستين بالمستلزمات الضرورية.

الجيش يتدخل لإنقاذ المتضررين

فيما قام الجيش بتقديم المساعدة وتسخير جهوده المادية والبشرية لمساندة المتضررين في عدد من ولايات محافظة جنوب الباطنة، للتخفيف من الآثار المناخية التي تمر بها البلاد.

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