عاجل.. طفلة تلقي بشقيقها في بئر تقليدا لمشهد درامي (فيديو مأساوي)

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أظهر مقطع فيديو واقعة غريبة حدثت في الصين، حين قامت طفلة صغيرة عمرها ٧ سنوات تقريبا بإلقاء طفل آخر داخل بئر.

وفي الفيديو، تظهر الطفلة وهي تحمل الصغير ثم تلقيه داخل البئر الذي كان عمقه ٥ أمتار تقريبا.

وقالت الطفلة في تبريرها الواقعة إنها فعلت ذلك تأثرا بمشهد في مسلسل تلفزيوني.

ظل شاب صيني يتدحرج على الأض، لمدة زادت عن دقيقة كاملة، متظاهرا بإصابته بصدمة سيارة، كما أظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي.

قبضت عليه الشرطة

وأوضح الفيديو أن الشاب، الذي قبضت عليه الشرطة لاحقاً، وأطلق عليه الصينيون لقب (نيمار الشوارع)، ألقى بنفسه أمام سيارة تشير في أحد الشوارع، ثم بدأ التظاهر بالإصابة، وطرح نفسه أرضا وظل يتدحرج بحركات دائرية أمام السيارة التي توقفت، حتى ظهرت سيارة إسعاف من الطريق المقابل، وتوقفت قليلا، ليتبين لهم أن الشاب يتظاهر، فغادرت المكان.

زوجة صينية تطلب الخلع

وفي واقعة غريبة أيضا بالصين بعد 10 سنوات من زواجهما؛ قررت سيدة صينية الانفصال عن زوجها، لإدمانه على صيد الأسماك، وتفضيل هذه الهواية على البقاء وسط أسرته في كثير من الأحيان.

إدمان الزوج على الصيد

وقالت المرأة، “تشانج”، في دعوى الطلاق التي رفعتها أمام محكمة الشعب في جوي بمقاطعة شاندونج، إنها سئمت من إدمان زوجها على الصيد، إذ تشير إلى أنها من تقوم بجميع الأعمال المنزلية، إضافة إلى العناية بطفليهما، بينما يجلس زوجها على الأريكة ينظر إلى هاتفه الذكي ويخرج للصيد مع أصدقائه بعد العشاء كل مساء.

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