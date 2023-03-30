الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“إيجار”: 5 خطوات للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري
عاجل.. طفلة تلقي بشقيقها في بئر تقليدا لمشهد درامي (فيديو مأساوي)
أهم النصائخ للتعامل مع الطفل الذي يعاني من التنمر
شاهد.. الشرطة الفرنسية تقمع المتظاهرين السلميين بعنف ووحشية
مواقف السيارات بالمسجد النبوي .. تقنيات عالية لخدمة ضيوف الرحمن
3 نصائح لاتفوتك قبل تجميد الطعام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“إيجار”: 5 خطوات للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري

“إيجار”: 5 خطوات للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري

“إيجار”: 5 خطوات للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري
٠٥:٢٤:١٢ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج إيجار أن هناك عدد من الخطوات التي لابد من إتباعها للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.

تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري

وأوضح الحساب الرسمي لإيجار، وهو إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يسعى لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري.

الصورة

وأكد أنه لابد من التعامل مع وسيط عقاري معتمد، مبينًا أن استخدام مزايا إيجار يسهم في حمايتك من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.

خطوات الحماية من عمليات الاحتيال

وأضاف أنه لحمايتك من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، تأكد من الآتي:

1 – توثيق العقد في لإيجار.

2 – استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار.

3 – التعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار.

4 – التحقق من وجود رخصة إعلان عقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار لدى المعلن.

5 – التأكد من مناسبة السعر المفروض مع النطاق السعري وفقًا لمواصفات الوحدة الإيجازية وموقعها، عبر المؤشر الإيجاري.

وحذر إيجار، من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري عن المعروض الإيجاري مؤكدًا أن الدفع يتم عبر قنوات الدفع الالكترونية في إيجار.

اقرأ أيضًا:

على غرار “إيجار”.. تفاصيل توحيد وتوثيق العقود التجارية

“إيجار”: توثيق مليون عقد تجاري في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار

الكلمات الدلالية:
إيجار العقارات عمليات الاحتيال قطاع الإيجار العقاري قنوات الدفع الإلكترونية وسيط عقاري

مواد ذات صلة

المزيد
عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

عاجل.. حساب المواطن يُعلن صدور نتائج الأهلية للدورة الـ «62»

١٢:٢٠ م، الثلاثاء، ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٢
“تحلية المياه”: ضخ 313 ألف م3 يوميًا لعسير.. والعمل بالطاقة القصوى

“تحلية المياه”: ضخ 313 ألف م3 يوميًا لعسير.. والعمل بالطاقة القصوى

٠٤:٥٥ م، الخميس، ١٧ يوليو ٢٠١٤
«المصارف السعودية»: الاعتمادات لن تتأثر بـ«التصنيفات المالية» للمملكة

«المصارف السعودية»: الاعتمادات لن تتأثر بـ«التصنيفات المالية» للمملكة

٠٢:٢٨ ص، الجمعة، ١٣ نوفمبر ٢٠١٥
محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول

محافظ البنك المركزي: التضخم في المملكة لا يزال ضمن معدل معقول

٠٩:٤٠ ص، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *