“إيجار”: 5 خطوات للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج إيجار أن هناك عدد من الخطوات التي لابد من إتباعها للحماية من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.

تنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري

وأوضح الحساب الرسمي لإيجار، وهو إحدى مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه يسعى لتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري.

وأكد أنه لابد من التعامل مع وسيط عقاري معتمد، مبينًا أن استخدام مزايا إيجار يسهم في حمايتك من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري.

خطوات الحماية من عمليات الاحتيال

وأضاف أنه لحمايتك من عمليات الاحتيال في قطاع الإيجار العقاري، تأكد من الآتي:

1 – توثيق العقد في لإيجار.

2 – استخدام قنوات الدفع الإلكترونية في إيجار.

3 – التعامل مع وسيط عقاري مرخص من الهيئة العامة للعقار.

4 – التحقق من وجود رخصة إعلان عقاري صادرة من الهيئة العامة للعقار لدى المعلن.

5 – التأكد من مناسبة السعر المفروض مع النطاق السعري وفقًا لمواصفات الوحدة الإيجازية وموقعها، عبر المؤشر الإيجاري.

وحذر إيجار، من أساليب الاحتيال في الإعلان العقاري عن المعروض الإيجاري مؤكدًا أن الدفع يتم عبر قنوات الدفع الالكترونية في إيجار.

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