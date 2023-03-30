أهم النصائخ للتعامل مع الطفل الذي يعاني من التنمر

تواصل – فريق التحرير:

التنمر هو أحد أشكال العنف الذي يمارسه طفل أو مجموعة من الأطفال ضد طفل أخر أو إزعاجه بطريقة متعمدة ومتكررة، يهدف الإضرار به جسديًا أو نفسيًا.

ويأخذ التنمر أشكالًا متعددة كنشر الإشاعات، أو التهديد، أو مهاجمة الطفل المُتنمَّر عليه بدنيًا أو لفظيًا، أو عزل طفلٍ ما بقصد الإيذاء أو حركات وأفعال أخرى تحدث بشكل غير ملحوظ.

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وقدمت صحيفة “نيويورك بوست”، مجموعة من النصائح لمن يعانون من التنمر على النحو التالي:

-لست وحدك

بينما قد تشعر أنك الشخص الوحيد الذي يعاني من التنمر، فإن العديد من الطلاب الآخرين تعرضوا للتنمر وشعروا بما تشعر به.

-الأوقات الصعبة لا تدوم إلى الأبد

التنمر عادة ما يكون مؤقتًا، يمكنك اتخاذ خطوات لحماية نفسك ومساعدة نفسك على تجاوز هذا الوقت الصعب.

-لديك مستقبل أمامك

لديك أحلام وأهداف لتحققها. لديك أيضًا القدرة على القيام بأشياء عظيمة في حياتك.

-هناك الكثير من الناس يحبونك

-حتى لو شعرت أنه لا أحد يهتم بك، فهناك أشخاص يحبونك ويهتمون بك بعمق. عائلتك وأصدقائك ومعلموك.

-الانتحار ليس الحل أبدًا

هناك طرق أخرى للتعامل مع ألمك، وهناك دائمًا أمل في مستقبل أفضل. لاتدع أي شخص يسرق منك فرصة لتحقيق كل آمالك وأحلامك.

-لديك هدف في الحياة

أنت هنا لسبب، وحياتك لها معنى. لديك مواهب وقدرات فريدة يمكن أن تحدث فرقًا.

-أنت تستحق أن تعامل باحترام

لا أحد يستحق أن يتعرض للتنمر أو سوء المعاملة. لديك الحق في أن تعامل باحترام وكرامة.

-امتلك شجاعة طلب المساعدة

طلب المساعدة ليس علامة ضعف، يتطلب الأمر شجاعة للاعتراف بأنك بحاجة إلى الدعم والتواصل مع الآخرين.

-الأمور ستتحسن

في حين أنه قد لا يبدو الأمر كذلك حاليًا، لكن أن الأمور ستتحسن بمرور الوقت. يمكنك التغلب على ما تعاني منه والخروج منه أقوى.

-هناك أشخاص يمكنهم مساعدتك

ليس عليك أن تعاني وحدك. هناك والدك وأمك يمكن لهما أن يتشاركا معك في معاناتك. بغض النظر عن عمرك، فأنت تحتاج دائمًا إلى الدعم.

-أنت مهم

قد لا تدرك ذلك، لكنك مهم ولديك قيمة. حياتك مهمة وأنت محبوب.

-لا يزال للقصة بقية

لا يزال للقصة بقية، هناك العديد من الفصول التي يتعين عليك كتابتها. وهناك الكثير لتختبره وتحققه.

-أنت أقوى مما تعتقد

لقد نجحت بالفعل في اجتياز الكثير، ولديك القوة للتغلب عليه أيضًا. لاتستسلم، استمر في إظهار القوة.

-لديك القدرة على إحداث فرق

يمكنك استخدام تجربتك لمساعدة الآخرين الذين قد يمرون بموقف مشابه. يمكنك أن تكون صوتًا للتغيير والوقوف ضد التنمر.

-أنت تستحق أن تكون سعيدًا

لديك الحق في أن تعيش حياة سعيدة ومرضية. لا تدع أفعال الآخرين تسلب منك تلك السعادة.

-أنت لا تعرف بما يقوله أو يفعله الآخرون

آراء الآخرين وأفعالهم لا تحدد هويتك كشخص. لديك القدرة على اختيار كيف تتفاعل مع سلوكهم وكيف تحدد نفسك.

-مميزاتك الفريدة هي ما تجعلك مميزًا

سيكون العالم مملًا جدًا إذا نظرنا جميعًا إلى نفس الشيء وفكرنا في نفس الشيء، فرديتك هي أعظم قوتك.

-لديك القدرة على تجاوز الأذى والألم الذي تعاني منه

استخدم صوتك للدفاع عن نفسك والآخرين، ولا تدع المتنمرين يفوزون أبدًا. اجعل أحلامك قريبة من قلبك، وتذكر كل الأشياء العظيمة التي تريد تحقيقها طوال حياتك.

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