مواقف السيارات بالمسجد النبوي .. تقنيات عالية لخدمة ضيوف الرحمن

تواصل – واس:

تجسّد مواقف السيارات بالمسجد النبوي، جهود الاستفادة من أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن.

وتعدّ التقنية جزءاً من منظومة العمل في جميع المواقع التي يقصدها الزائر في المدينة المنورة.

خدمة الزوّار بالتقنيات الحديثة

وطوّعت مختلف الجهات المعنية بخدمة الزوّار التقنيات الحديثة لتقديم الخدمات للزائرين في وقت وجيز, بهدف إثراء تجربة الزائر وتعزيز جهود تحسين الخدمات.

الاهتمام بعمارة وتوسعة المسجد النبوي

ويمثّل مشروع مواقف السيارات بالمسجد النبوي الشريف الاهتمام البالغ الذي توليه حكومة المملكة بالحرمين الشريفين إحدى صور الاهتمام بعمارة وتوسعة المسجد النبوي وتهيئة السبل لراحة وخدمة المصلين والزائرين وتيسير حركة تنقلهم من المسجد النبوي وإليه.

مواقف السيارات من ثلاثة طوابق أسفل المسجد

وتتألف مواقف السيارات من ثلاثة طوابق شيّدت أسفل المسجد, على مساحة إجمالية تبلغ 199 ألف متر مربع, ضمن مشروع إنشاء وتحسين الساحات المحيطة بالمسجد النبوي من الناحية الشمالية والغربية الجنوبية.

وترتبط بمداخل ومخارج المسجد عبر مختلف الجهات، وتعدّ إحدى نقاط الوصول الرئيسة للمسجد النبوي.

وتتّصل مواقف السيارات في المسجد النبوي بالأنفاق والطرق الرئيسة المحيطة بالمنطقة المركزية على امتداد طريق الملك فيصل “الدائري الأول”.

المواقف تتألف من طابقين لوقوف المركبات

وتتألف من طابقين لوقوف المركبات, وطابق للخدمات, وتقدّر طاقتها الاستيعابية لما يقرب 4200 سيارة, موزعة في 24 وحدة للوقوف, منها 8 وحدات مخصّصة للمشتركين, و16 وحدة للدفع الفوري, وتتّسع كل وحدة لحوالي 184 مركبة.

وحقّقت الجهات المشغلة للمواقف نسبة عالية في مجال الاستفادة من التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات المرتبطة بمواقف السيارات.

تزويد المواقف بـ 48 جهازاً ذاتياً للدفع الآلي

من خلال تم تزويدها بـ 48 جهازاً ذاتياً للدفع الآلي والنقدي بأسعار رمزية, تمكّن المستفيدين من الدخول والخروج.

وذلك باستيفاء متطلبات الخدمة عبر نقاط الدفع الإلكتروني المتوفّرة عند مداخل الوحدات, بجوار السلالم الكهربائية.

وتتوفّر في مواقف السيارات أنظمة أمنية متقدّمة لتحقيق الأمن والسكينة للزائرين على سياراتهم وممتلكاتهم.

وذلك من خلال الحراسات على مدار الساعة, وتشغيل 679 كاميرا مراقبة أمنية.

توفير جميع الاحتياطات اللازمة

إضافة إلى توفير جميع الاحتياطات اللازمة التي تشمل توفير أكثر من 800 طفاية حريق و 190 خرطوم إطفاء, وعدد 22915 ساتر مياه الحريق.

وتشمل الأدوار السفلية لساحات المسجد النبوي إضافة إلى مواقف السيارات, مرافق ودورات مياه لخدمة المصلين, وسلالم كهربائية متحركة وعادية.

تسهيل حركة الزوار عن طريق 30 مدخلاً

من أجل تسهيل حركة الزوار عن طريق 30 مدخلاً تصل مواقف السيارات بالساحات المحيطة بالمسجد النبوي إضافة إلى مصاعد لخدمة المعاقين بمواقف السيارات.