مسجد الشرق باليمامة.. شاهد على 400 عام من الطراز المعماري النجدي

تواصل – واس:

يعد المسجد الشرقي بمركز اليمامة بمحافظة الخرج شاهدًا معاصرًا على الطراز المعماري النجدي القديم.

المسجد بُني بين عامي 1050 – 1100 للهجرة

وحسب المصادر التاريخية فإن بناءه كان بين عامي 1050 – 1100 للهجرة, وظهرت وثيقة تاريخية أوقفت المسجد في العام 1209 للهجرة.

ويحتفظ بها ورثة الواقف ” آل السعال”الذي يطلق عليه المسجد السعالي الشرقي نسبة إلى الواقف منهم, حيث بنى المسجد في ملكه الزراعي وأوقفه لله تعالى.

طراز معماري هندسي يلائم الظروف المناخية

وبُني المسجد على طراز معماري هندسي يلائم الظروف المناخية, حيث وضع للمسجد ” خلوة ” وهو دور بني أسفل مستوى الأرض, ليضمن:

1 – الدفء للمصلين وطلبة العلم آنذاك في فصل الشتاء.

2 – مناسبة للصلاة في النهار صيفا.

3 – ملجأ من البرد والظروف المناخية القاسية, وسقفه مسطح بُني بأخشاب الأثل.

4 – سُقف بطبقة متينة مستوية ليكون له سطح يعتمد على محراب الدور الأرضي تتم فيها الصلاة السرية شتاء والجهرية صيفًا.

وأوضح المهتم بالتاريخ المحلي عبدالعزيز بن إبراهيم السعيس أنه بني بجوار المسجد غرفة للوضوء والاغتسال.

كذلك أهل الحي حيث كانت مصدر المياه الذي يقصده السكان بجوار المسجد, وللخلوة من الداخل فتحات, تضيء للمسجد نهارًا بالاعتماد على الشمس.

وتعد مصدرًا للهواء والتكييف الذي يعتمد على العوامل الطبيعية، حيث بني بطريقة تضمن دخول وخروج الهواء, ومعاليق للمصابيح لاستخدامها ليلًا.

وهو مصلى في المقدمة سمي بالمصابيح لأنه مفتوح من الخلف، يتسع لحوالي 40 – 60 مصليًا.

خر استخدام للمسجد كان عام 1432هـ

وكان آخر استخدام للمسجد عام 1432هـ نظرًا لقدم المسجد وحاجته للترميم, وحيث إنه من الشواهد التاريخية وبحاجة لمختصين في الحفاظ عليه وطرازه وهويته لتشمله مشاريع الترميم الحكومية.

وآثر الأهالي أن يبقى كما هو و وُضع بجواره حواجز لحمايته من السقوط, إلا أن أجزاء منه بدأت تتهدم بفعل العوامل الطبيعية والظروف المناخية.

واشارت الوثيقة التاريخية إلى أن محمد بن سعال اشترى أملاكا في اليمامة في أوائل القرن الثاني عشر بعملة تسمى ” زر وعملة تسمى أحمر”.

وقف ساقي مياه يسمى الحمبوصية

وأشارت الوثيقة إلى أنه تم وقف ساقي مياه يسمى الحمبوصية وهو مصدر الماء للقرية وخصصت بئر للمسجد ومرافقه.

وقد لحق بالمسجد أضرار كبيرة في العام 1170هـ حسب الوثائق, وتم ترميمه, فبناء المسجد كان من البيئة المحلية, وجلبت “عروق طينية “،

وهي صلبة متحجرة, ثم بطبقة من الطين المخلوط بالجس وهي مادة محلية يتم جلبها وغليها تشبه مادة الجبس الطبيعي وسعف النخيل والأثل.

وآخر ترميم للمسجد كان قبل 70 عامًا تقريبًا.