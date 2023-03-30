شاهد.. الشرطة الفرنسية تقمع المتظاهرين السلميين بعنف ووحشية

تواصل – وكالات:

وثق مقطع فيديو قيام الشرطة الفرنسية بضرب المتظاهرين المحتجين ضدّ إصلاح النظام التقاعدي، بعنف ووحشية واعتقالهم.

فرنسا تنشر 13 ألف شرطي لقمع المتظاهرين

ونشرت الحكومة الفرنسية 13 ألف شرطي لقمع المتظاهرين ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد.

وشهد اليوم الثاني عاشر من التظاهرات ضدّ إصلاح النظام التقاعدي في فرنسا الثلاثاء صدامات بين الشرطة ومئات المحتجّين.

وذلك في ظلّ تصاعد التوتّر في البلاد مع وصول الحوار بين حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون والنقابات إلى طريق مسدود.

وأثار استخدام الشرطة الفرنسية، خراطيم المياه، لتفرقة المتظاهرين ضد قانون اصلاح التقاعد، غضب الكثير من الفرنسيين.

وسائل إعلام فرنسية: اعتقال 55 شخصا في باريس

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الشرطة اعتقلت حتى مساء الثلاثاء 55 شخصا في باريس خلال الاحتجاجات ضد تعديل قانون التقاعد.

واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز لتفريق محتجين اقتحموا متجرا وأضرموا النار في حاوية قمامة على هامش المسيرة التي شارك فيها عشرات الآلاف بالعاصمة الفرنسية.

عدد المتظاهرين في عموم فرنسا يقدر بنحو مليونين

وكشفت النقابات الفرنسية إن عدد المتظاهرين اليوم الثلاثاء في عموم فرنسا يقدر بنحو مليونين، فيما أعلنت الشرطة أن 750 ألفا فقط شاركوا في المظاهرات بينهم 93 ألفا في باريس.