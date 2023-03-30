تنويه مهم من وزارة الحج بشأن موعد انتهاء موسم العمرة

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تعمل فيه على تقديم التسهيلات بشأن أداء العمرة، لم تحدد وزارة الحج والعمرة بشكل قاطع موعد انتهاء موسم العمرة.

جاء ذلك في سياق ردها على سؤال في حسابها عبر موقع “تويتر”: “متى ينتهي موسم العمرة الداخلي قبل الحج؟”.

إذ اكتفت بالرد: “يمكنكم اصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز”.

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الحج والعمرة: الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان

حجوزات العمرة في العشر الأواخر من رمضان

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، والحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أحقية كل شخص في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها؛ وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت: “إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.