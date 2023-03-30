الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
تنويه مهم من وزارة الحج بشأن موعد انتهاء موسم العمرة
“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.0%
لدعم النمو الاقتصادي.. هيئة المواصفات تزيد الطاقة التشغيلية لمختبراتها
8 فوائد صحية لتناول الزبادي في السحور
خلال رمضان.. جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ مشروع “إفطار صائم”
بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تنويه مهم من وزارة الحج بشأن موعد انتهاء موسم العمرة

تنويه مهم من وزارة الحج بشأن موعد انتهاء موسم العمرة

تنويه مهم من وزارة الحج بشأن موعد انتهاء موسم العمرة
٠٣:٤٠:٤٥ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في الوقت الذي تعمل فيه على تقديم التسهيلات بشأن أداء العمرة، لم تحدد وزارة الحج والعمرة بشكل قاطع موعد انتهاء موسم العمرة.

جاء ذلك في سياق ردها على سؤال في حسابها عبر موقع “تويتر”: “متى ينتهي موسم العمرة الداخلي قبل الحج؟”.

إذ اكتفت بالرد: “يمكنكم اصدار تصريح لأداء العمرة حسب المواعيد المتاحة في تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا ومتابعة التطبيق في حال توفر مواعيد يمكنكم الحجز”.

اقرأ أيضًا:

الحج والعمرة: الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان

حجوزات العمرة في العشر الأواخر من رمضان

يأتي هذا فيما أكدت وزارة الحج والعمرة، أن الحجوزات مُتاحة لأداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان، عبر تطبيقي نسك وتوكلنا.

وقالت الوزارة عبر “تويتر”: الآن بإمكانكم حجز تصاريح العمرة في العشر الأواخر من رمضان 1444 هجريًّا، والحجز متاح عبر تطبيق نسك وتطبيق توكلنا.

وفي وقت سابق، شددت الوزارة على أحقية كل شخص في أداء العمرة خلال شهر رمضان المبارك مرة واحدة فقط، ولا يُسمح بتكرارها؛ وذلك لإعطاء فرصة للجميع لأداء العمرة.

وقالت: “إن الاكتفاء بأداء عمرة واحدة في رمضان يُسهم بشكل كبير في إتاحة الفرصة للآخرين لأداء مناسكهم بطمأنينة ويسر”.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم حجوزات أداء العمرة في العشر الأواخر من رمضان موعد انتهاء موسم العمرة وزارة الحج والعمرة

مواد ذات صلة

المزيد
تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

تعرّف على خطوات تعديل المؤهل الدراسي عبر منصة أبشر

٠٣:١٨ م، الخميس، ٠٣ نوفمبر ٢٠٢٢
شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع

شاهد.. تصادم عمد يتسبب في انحراف مركبة على طريق سريع

٠٨:٥٥ م، السبت، ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٢
واشنطن بوست: أجهزة الأمن الصهيونية غير قادرة على وقف هجمات الفلسطينيين

واشنطن بوست: أجهزة الأمن الصهيونية غير قادرة على وقف هجمات الفلسطينيين

٠٢:٣١ م، السبت، ٢٦ ديسمبر ٢٠١٥
الحل بالبصمة.. مليون رقم جوال وهمي في المملكة

الحل بالبصمة.. مليون رقم جوال وهمي في المملكة

٠٨:٢٣ ص، الثلاثاء، ١١ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *