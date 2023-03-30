8 فوائد صحية لتناول الزبادي في السحور

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يشتهر الزبادي بعناصره الغذائية المفيدة للجسد، ويأتي على رأس قائمة الأطعمة التي يوصى بتناولها في رمضان.

فالزبادي مصدر غذائي غني بالبروتينات عالية الجودة والكالسيوم، ويحتوي على المغذيات المهمة من فيتامينات ومعادن، ويدخل الزبادي ضمن حصص الحليب ومنتجاته.

فوائد الزبادي

وكشف موقع “هيلث لاين” عن فوائد تناول الزبادي بعد السحور:

– يساهم استهلاكه على السحور خاصة في الطقس الحار، في التقليل من مخاطر ارتفاع ضغط الدم.

– يساعد تناول الزبادي في تنظيم مستوى السكر في الدم، ويعزز الكالسيوم في الجسم.

– يوفر كوب واحد 38٪ من حاجتك اليومية للفسفور، و 12٪ للماغنسيوم و 18٪ للبوتاسيوم، وهذه المعادن ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية، مثل تنظيم ضغط الدم والتمثيل الغذائي وصحة العظام.

– يعمل أيضًا على تقوية قدرة الجهاز المناعي، ما يعزز مقاومة الفيروسات والعدوي.

– يساعد على الشعور بالشبع والامتلاء، وإنقاص الوزن، وذلك لاحتوائه على كمية من البروتين.

– يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية ويعتبر من الأطعمة سهلة الهضم على المعدة.

– يعزز قدرة الدماغ على التركيز ويمنع الخمول خلال نهار رمضان، وذلك لأنه غني بفيتامين د.

– يطرد الصوديوم الزائد في جسمك، نظرًا لأنه غني بالبوتاسيوم.

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