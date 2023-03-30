خلال رمضان.. جمعية إحسان لحفظ النعمة تنفذ مشروع “إفطار صائم”

تواصل – واس:

شرع متطوعو جمعية إحسان لحفظ النعمة بمحافظة صبيا في تنفيذ مشروع إفطار صائم يوميًا خلال شهر رمضان المبارك.

توزيع 20 ألف وجبة إفطار

ويستهدف المشروع توزيع 20 ألف وجبة إفطار، وتوزيع 10 آلاف كرتون من المياه للأسر المستفيدة بدعم من منصة إحسان.

وذلك ضمن عدد من البرامج الاجتماعية التي تنفذها الجمعية خلال الشهر الكريم بمشاركة أكثر من 400 متطوع ومتطوعة.

وتشمل مشروعات الجمعية خلال رمضان تنفيذ حملة توعوية للتأكيد على أهمية الترشيد في المأكل والمشرب وخطورة الإسراف.

تنظيم أمسيات رمضانية متنوعة

وكذلك تنظيم أمسيات رمضانية متنوعة بالتعاون مع المعهد الصناعي الثانوي بصبيا.

وكانت الجمعية قد نفذت خلال العام الماضي 2022م، عدداً من المشروعات التي شملت:

1 – برنامج “احفظها لتدوم”وشمل توزيع 5370 وجبة، استفادت منا 2707 أسر، بمشاركة 770 متطوعاً ومتطوعة.

2 – برنامج من حقهم طازج بتوزيع 5114 كيلو جرامًا من الفواكه والخضراوات استفادت منها 696 أسرة وشارك في توزيعها 262 متطوعاً ومتطوعة.

3 – توزيع 132 كيلو جرامًا من اللحوم على 44 أسرة، وتنفيذ لقاءات عن سلامة الغذاء استفاد منها 50 متطوعاً من مختلف الجمعيات الخيرية.

4 – تنفيذ برامج توعوية متنوعة استهدفت 1208 مستفيدين، وكذلك الملتقى الخيري التطوعي بمشاركة 1000 متطوع .

اعتماد المعيار الوطني للتطوع “إدامة”

وأسهمت تلك المشروعات في حصول جمعية إحسان لحفظ النعمة بمحافظة صبيا على اعتماد المعيار الوطني للتطوع “إدامة”.

وهي أول جمعية بمنطقة جازان والذي يعكس مدى الالتزام بتطبيق أفضل الممارسات لتفعيل العمل التطوعي والإسهامات الفاعلة في تحقيق رؤية 2030 نحو ميلون متطوع.

وكذلك تكريم الجمعية لتميزها بين 10 جميعات ناشئة على مستوى المملكة في برنامج “سراج “.

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