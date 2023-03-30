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بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير

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بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير

بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير

بيان عاجل من السفارة في تايلاند تجنبًا لهذا الأمر الخطير
٠٣:٠٢:٤٢ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدرت سفارة المملكة في تايلاند، اليوم الخميس، تنبيهًا عاجلًا بشأن زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون.

تحذير من قيادة الدراجات النارية المستأجرة

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنه نظرا لما لاحظته السفارة من زيادة عدد الحوادث التي يتعرض لها المواطنون أثناء قيادة الدراجات النارية المستأجرة.

وأضافت أن  قيادة الدراجات النارية المستأجرة في تايلند ينتج عنه العديد من الحوادث والإصابات الخطيرة.

على المواطنين عدم استئجار الدراجات النارية

وأكدت السفارة أنها تهيب بالمواطنين عدم استئجار الدراجات النارية ما لم يكونوا حاصلين على رخصة قيادة دولية تؤهلهم لذلك.

أمير الشرقية يستقبل سفير تايلاند

وقبل أيام، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، سفير مملكة تايلاند لدى المملكة دارم بونتام بمناسبة تعيينه.

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين.

فيما حضر سفير خادم الحرمين الشريفين بمملكة تايلند، عبدالرحمن السحيباني، ، تدشين برامج خادم الحرمين الحرمين لتفطير الصائمين، والتمور والفاخرة، والمصاحف الشريفة.

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الكلمات الدلالية:
الدراجات المستأجرة تايلاند حوادث السير سفارة المملكة قيادة الدراجات النارية

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