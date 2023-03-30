“الإحصاء”: انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 8.0%

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء انخفاض معدل البطالة لإجمالي سكان المملكة إلى 4.8٪.

كما كشفت الهيئة عن انخفاض معدل البطالة للسعوديين إلى 8.0% في الربع الرابع عام 2022م.

قيمة الصادرات السلعية

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء “GASTAT” عبر موقعها الرسمي اليوم نشرة التجارة الدولية للمملكة لشهر يناير من عام 2023م

وأوضحت أن قيمة الصادراتِ السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023م بلغت 105.1 مليار ريال، مقابل 108.1 مليار ريال خلال العام الماضي.

وذلك بانخفاض مقداره (3.0 مليارات ريال)، بنسبة (2.8%).

قيمة الصادرات البترولية

وأفادت نتائج النشرة أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر يناير 2023م بلغت (82.1 مليار ريال)، مقابل (83.5 مليار ريال) خلال شهر يناير 2022م.

فيما بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية خلال يناير 2023م (23.0 مليار ريال) مقابل (24.6 مليار ريال) خلال يناير 2022م.

ويُعزى انخفاض الصادرات السلعية والتي بلغت 13.4 % بسبب انخفاض الصادرات غير البترولية في شهر يناير لعام 2023 م.

قيمة الواردات

وأوضحت النشرة أن قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر يناير 2023م بلغت (66.6 مليار ريال)، مقابل (52.5 مليار ريال).

وذلك خلال شهر يناير 2022م، وذلك بارتفاع مقداره (14.1 مليارات ريال) ، بنسبة (26.9%).

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