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هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟
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هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟

هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟

هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟
٠٢:١٣:٤٥ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال “حساب المواطن”، إن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.

وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على سؤال: “هل التأهيل في الضمان المطور يؤثر على حساب المواطن؟”، أن “برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه”.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

هو برنامج تم وضعه لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.

ويشمل الدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

-يجب أن تنطبق على المتقدم شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-يجب أن يقوم المتقدم بإنشاء ملف شخصي له وإكمال البيانات اللازمة لذلك.

-اختيار برنامج دعم الضمان الاجتماعي، والتقديم عليه.

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التسجيل في الضمان المطور

– إنشاء مستخدم جديد

-ملء البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال.

-سيتم إرسال “رمز التحقق إلى رقم الجوال المدخل

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك

-الضغط على “توثيق”

-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور، بعدها يتم ملء البيانات المطلوبة في المنصة.

المستندات المطلوبة

ستظهر نوع المستندات المطلوبة بناءً على فئة المستفيد.

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حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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