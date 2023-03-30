شيء لا يُصدّق.. شاهد ماذا فعل زلزال تركيا في أعماق البحر؟

تواصل – فريق التحرير:

أدى الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من فبراير الماضي، إلى العديد من الارتدادات والهزات العنيفة فوق وتحت الأرض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف بدت آثار الزلزال في أعماق البحر.

هذا ما رصدته كاميرات تحت الماء

ورصد الفيديو، الدمار الناجم عن الزلزال المزدوج، حيث رصدت كاميرات تحت الماء حجم الدمار في قاع البحر على طول الشريط الساحلي لمنطقة هطاي.

حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا

في الوقت نفسه، ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى أكثر من 56 ألف قتيل.

50 ألف قتيل في تركيا

وكشفت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية، عن ارتفاع حصيلة ضحايا ‎الزلزال في تركيا إلى 50.096 قتيلاً.

وأكدت أن 50.096 شخصًا بينهم 6807 أجانب، لقوا حتفهم في الزلازل التي ضربت كهرمان مرعش وجنوب تركيا.

تبرعات “ساهم” تقترب من 494 مليون ريال

فيما ارتفعت التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى نحو 494 مليون ريال.

ووصل حجم التبرعات إلى 393 مليونًا و903 آلاف، و262 ريالاً، تبرع بهم ثلاثة ملايين و193 ألفًا و870 شخصًا.

خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات

وعلى إثر الزلزالين اللذين خلّفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وجه خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

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