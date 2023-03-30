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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً
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انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً

انخفاض طفيف في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 22 يسجل 218 ريالاً
٠٢:٢٢:٥٣ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انخفضت أسعار الذهب بشكل طفيف، اليوم الخميس، في الأسواق مقارنة بأسعار، أمس الأربعاء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.58 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.79 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 207.89 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.19 ، وعيار 14 بـ 138.59 ، وعيار 12 سجل 118.79 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7389 ريالاً ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1663 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,584 .

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أسعار الذهب أمس

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 237.71 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 217.90 ريال.

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره نحو 208.00 ريالات، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 178.29 ، وعيار 14 بـ 138.67 ، وعيار 12 سجل 118.86 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7393 ريالاً ، داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1664 ، وسعر كيلو الذهب نحو 237,711.

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