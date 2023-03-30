“الإحصاء”: 3 أهداف لإجراء مسح الدخل وإنفاق الأسرة

تواصل – فريق التحرير:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء عن 3 أهداف لإجراء مسح الدخل وإنفاق الأسرة، وذلك ضمن جهودها لدعم المشاريع ذات العلاقة بدخل وإنفاق الأسر، كالمساعدات الاجتماعية والإنماء الاجتماعي وغيرهما.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى لحساب متوسط دخل وإنفاق الفرد والأسرة، على أن تنتهي مرحلة جمع البيانات في 26 من فبراير 2024.

سرية البيانات

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وتضع الهيئة سرية البيانات التي يتم جمعها ومعالجتها على رأس قائمة الأولويات، وفقًا لنظام الإحصاءات العامة للدولة والمعايير الدولية.

وأشارت إلى أنه تم إعداد «إشعار الخصوصية» لفهم كيفية التعامل مع البيانات الشخصية التي يتم جمعها، والغرض من جمع ومعالجة البيانات.

وعن أهداف المسح

1- التعرف على أنماط الإنفاق الأسري في المجتمع.

2- بيان توزيع الأفراد والأسر حسب فئات الدخل والإنفاق.

3- توفير بيانات عن دخل وإنفاق الأسر حسب خصائصها.

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