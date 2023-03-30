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دراسة: المشي 6 كلم مرتين أسبوعيًا يحميك من الموت المبكر
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دراسة: المشي 6 كلم مرتين أسبوعيًا يحميك من الموت المبكر

دراسة: المشي 6 كلم مرتين أسبوعيًا يحميك من الموت المبكر

دراسة: المشي 6 كلم مرتين أسبوعيًا يحميك من الموت المبكر
٠١:٤٨:٤١ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى أن المشي لمسافة ثمانية آلاف خطوة أو ما يعادل نحو 6.4 كيلومتر مرة أو مرتين في الأسبوع، يسهم في الحد بدرجة كبيرة من خطر الموت المبكر.

ومن المعروف أن ممارسة النشاط البدني المنتظم تقلل من خطر الوفاة، لكن الدراسة المنشورة في مجلة “جاما نتوورك أوبن” تتناول الفوائد الصحية للمشي القوي لبضعة أيام فقط في الأسبوع.

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وعمل باحثون من جامعتي كيوتو وكاليفورنيا في لوس أنجلوس على تحليل بيانات 3101 من البالغين الأمريكيين.

وأظهرت النتائج أن الذين يمشون ثمانية آلاف خطوة أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، أقل عرضة للوفاة بنسبة 14.9% خلال فترة عشر سنوات من أولئك الذين لا يمشون بهذا القدر.

أما أولئك الذين يمشون مثل هذه المسافات الطويلة ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع، فهم عرضة للوفاة بدرجة أقل بنسبة 16.5%، وفقًا لوكالة “فرانس برس”.

8 آلاف خطوة

وتتجلى منافع المشي لمسافات تبلغ ثمانية آلاف خطوة فما فوق مرة أو مرتين في الأسبوع بصورة أكثر وضوحاً لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة.

ولاحظ العلماء أن الدراسة بينت “وجود صلة بين عدد الأيام التي يمشي فيها شخص ما كل أسبوع ثمانية آلاف خطوة فما فوق وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وكل الأسباب الأخرى”.

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فوائد صحية كبيرة للمشي

واستنتجوا من الدراسة أن “في إمكان الأفراد تحقيق منافع صحية كبيرة من المشي بضعة أيام فحسب في الأسبوع”.

واستند الباحثون في الدراسة إلى الخطوات اليومية التي سجلها المشاركون بين عامي 2005 و2006 ثم درسوا معدل الوفيات لديهم بعد عشر سنوات.

ولم يصل 632 من المشمولين بالدراسة إلى حد المشي ثمانية آلاف خطوة يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، في حين تبين أن 532 شخصًا يمشون بهذا القدر أو أكثر مرة أو مرتين في الأسبوع، وأن 1937 شخصًا يجتازون هذه المسافة مشيًا من ثلاث إلى سبع مرات في الأسبوع.

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المشي لمسافة ثمانية آلاف خطوة خطر الموت المبكر دراسة طبية ممارسة النشاط البدني

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