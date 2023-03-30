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ظهر اليوم.. خبير طقس يتوقع بداية الحالة الممطرة على هذه المناطق
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ظهر اليوم.. خبير طقس يتوقع بداية الحالة الممطرة على هذه المناطق

ظهر اليوم.. خبير طقس يتوقع بداية الحالة الممطرة على هذه المناطق

ظهر اليوم.. خبير طقس يتوقع بداية الحالة الممطرة على هذه المناطق
٠١:٥٩:٤١ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن البداية الفعلية للحالة الممطرة كانت في تمام الساعة 12:40 من ظهر اليوم الخميس 8 رمضان 1444هـ.

سحب ممطرة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أنه يتوقع تواجد سحب ممطرة بعضها رعدي على شرقي منطقتي حائل والشمالية.

إضافة إلى شمال شرق القصيم وشمال الشرقية غرب الصمان وحفر الباطن مع نشاط للرياح وهي مغبرة.

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أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

وبين أن الحالة المتوقعة قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

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رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة

 كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية ومرتفعات مكة.

 في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.

سماء صحو إلى غائمة جزئيًا

كما توقع سماءً صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، مع طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

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