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“مسك” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة قطاعات.. المسميات ورابط التقديم
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“مسك” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة قطاعات.. المسميات ورابط التقديم

“مسك” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة قطاعات.. المسميات ورابط التقديم

“مسك” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة قطاعات.. المسميات ورابط التقديم
٠١:٥٢:٤١ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز  – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

  • مدير البرامج.
  • مدير المعارض.
  • مدير المشروع.
  • مدير عمليات المشروع.
  • مصمم جرافيك.
  • مترجم ياباني.
  • ضابط أول إدارة الأداء.
  • موظف إداري.
  • أخصائي تطوير الإنتاج.
  • والمزيد …

عن المؤسسة

  • مسك الخيرية هي مؤسسة غير ربحية أسسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز عام 2011م ؛ للتشجيع على التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب؛ من أجل مستقبل أفضل في المملكة العربية السعودية.
  • تدعم “مسك الخيرية” تمكين الشباب السعودي في ثلاثة ركائز أساسية للمعرفة، وهي الثقافة والتعليم وريادة الأعمال، حيث تساهم هذه الركائز في دفع عجلة التقدم من خلال تمكين الشباب من التعلم كوسيلة للتطوير والتقدم في الأعمال التجارية والجوانب التقنية والأدبية والثقافية والاجتماعية.

طريقة التقديم

أوضحت المؤسسة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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أخبار السعودية السعودية المملكة مسك وظائف وظائف شاغرة

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