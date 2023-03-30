“مسك” تعلن عن وظائف شاغرة في عدة قطاعات.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت (مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – مسك)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عددٍة من التخصصات؛ للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية

مدير البرامج.

مدير المعارض.

مدير المشروع.

مدير عمليات المشروع.

مصمم جرافيك.

مترجم ياباني.

ضابط أول إدارة الأداء.

موظف إداري.

أخصائي تطوير الإنتاج.

والمزيد …