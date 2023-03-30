الفلبين.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق العبارة إلى 31 قتيلاً

تواصل – وكالات:

ارتفعت حصيلة وفيات الحريق الذي اندلع في سفينة ركاب جنوب الفلبين إلى 31، حسب مسؤول محلي، وذلك بعد العثور على مزيد من الجثث داخل الحطام المتفحم.

حصيلة ضحايا حريق العبارة وصلت إلى 31

وقال حاكم محافظة باسيلان الجنوبية جيم هاتامان، الخميس، إن حصيلة ضحايا حريق العبارة وصلت إلى 31، حسبما ذكرت إذاعة “NPR” الأمريكية.

كان «ساليمان» قد قال، في وقت سابق، إن 14 شخصًا أصيبوا فيما لا يزال 7 آخرون في عداد المفقودين، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يكون هناك المزيد من الأشخاص المفقودين لأن عدد الركاب المدرجين في قائمة السفينة تجاوز الـ205.

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الضحايا لقوا حتفهم حرقًا وغرقًا

وأوضح هاتامان أن بعض الضحايا “لقوا حتفهم في الحريق والبعض الآخر مات غرقًا”.

وأشار أن “جهود البحث والإنقاذ مستمرة للعثور على سبعة ركاب مفقودين على الأقل”، وفق الإذاعة.

ومساء الأربعاء، أعلن حاكم المحافظة “العثور على 12 جثة، ثلاثة منها لأطفال بينهم رضيع”.

ولم تعلن السلطات المحلية بعد عن ملابسات الحريق.

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إنقاذ 195 راكبًا و35 من أفراد الطاقم

وتمكن رجال الإنقاذ، بمن فيهم خفر السواحل الفلبيني والصيادون، من إنقاذ 195 راكبًا و35 من أفراد الطاقم عندما اندلع الحريق في العبارة قبالة جزيرة بالوك-بالوك في مقاطعة باسيلان.

يذكر أن السفينة «إم في ليدي ماري جوي 3» اندلعت فيها النيران قبالة جزيرة «بالوك-بالوك»، والتي كانت في طريقها إلى مقاطعة «سولو» قادمة من «زامبوانجا».

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