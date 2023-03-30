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مسلم هندي يُلقي بنفسه أمام الجرافة لمنع هدم ممتلكاته
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مسلم هندي يُلقي بنفسه أمام الجرافة لمنع هدم ممتلكاته

مسلم هندي يُلقي بنفسه أمام الجرافة لمنع هدم ممتلكاته

مسلم هندي يُلقي بنفسه أمام الجرافة لمنع هدم ممتلكاته
٠٢:٠٨:٠١ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتشر مقطع فيديو لمسن مسلم في مومباي بالهند، بينما يتعرض لسوء المعاملة من قبل ضابط البلدية، أثناء محاولة هدم ممتلكاته.

تفاصيل الواقعة

وحضرت قوة من البلدية إلى منطقة سانتا كروز لهدم منزل الحاج رأفت حسين، على الرغم من امتلاكه قرارًا من المحكمة بوقف التنفيذ.

وحاول الرجل عبثًا إقناع الضابطة التي تشرف على تنفيذ القرار بأنه حصل على أوامر من المحكمة ضد قرار الهدم، قبل أن يستلقي أمام الجرافة في محاولة لوقف الهدم.

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مع ذلك، رفضت الضابطة المسؤولة التوقف، ولم تستمع إلى المسن. قائلة: “أوامر المحكمة غير صالحة.. لن أقبلها”.

وبحسب تقارير، فقد ارتبط حسين في الماضي مع مجلس اتحاد المسلمين، وهو حزب سياسي إسلامي.

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وحاول الرجل إقناع ضابطة البلدية بإلقاء نظرة على الصحف، لكنها رفضت الاستماع إليه أو حتى تكلف نفسها عناء النظر إليه، مدّعية أنها لم تتسلم الأمر في القضية.

وفي المقطع، يظهر الرجل، الذي يقف أمام الجرافة مباشرة، وهو يصرخ: “(هذا ما يسمى بقانون الهند.. هذا هو الشغب الذي يمارسه مسؤولو البلدية.. لقد حوَّلوا نظام القانون والنظام في الهند إلى غبار. فهم لا يتبعون أمر المحكمة)”.

 

الكلمات الدلالية:
الهند مسلمو الهند مسن مسلم مومباي

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