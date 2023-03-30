سارع بالتقديم.. إليك أهم الخطوات والإجراءات والمستندات المطلوبة للوظائف التعليمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم عن طرح وظائف تعليمية لشغلها بالكوادر الوطنية في معظم مناطق ومحافظات المملكة، بما يغطى حاجة الوزارة ومدارسها من المعلمين.

بدء إجراءات التوظيف على الوظائف التعليمية

وبعد إعلان الوزارة عن بدء إجراءات التوظيف على الوظائف التعليمية بالمدارس الحكومية، يكون التقديم عبر نظام التعاقد وقبل العام الدراسي بخمسة أشهر بدءًا من العام 1446هـ.

قرارات عاجلة لوزير التعليم

وكان وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان أصدر قرارًا ينص على:

أولًا – يكون الإعلان عن الوظائف التعليمية قبل 5 أشهر من موعد بدء العام الدراسي.

ثانيًا – يتم الإعلان عن الأسماء المقبولين قبل 3 أشهر من موعد بداية العام الدراسي.

ثالثًا – يستثنى من التنظيم السابق، العام الدراسي القادم 1445هـ.

رابعًا – على الجهات ذات العلاقة تحديد الاحتياج من الوظائف التعليمية قبل موعد الإعلان عن الوظائف بوقت كافٍ.

خطوات وإجراءات التقديم والمستندات المطلوبة

1 – التسجيل في برنامج جدارة.

2 – متابعة إعلانات وزارة التعليم في طرح مواعيد الوظائف.

3 – التقديم في الوظائف التعليمية مع ترتيب الرغبات المكانية.

4 – البحث عن اسمك ضمن الأسماء المرشحة.

5 – مطابقة أصول مستنداتك بأي فرع من فروع الخدمة المدنية.

6 – التأكد من مطابقة البيانات بشكل نهائي عبر جدارة.

7 – معرفة الإدارة التعليمية المرشح لها.

8 – متابعة إعلانات وزارة التعليم لإكمال مسوغات التعيين.

9 – التسجيل في موقع شؤون المعلمين.

10 – حجز موعد للمقابلة الشخصية.

11 – مراجعة إدارتك التعليمية لإكمال مسوغات التعيين.

12 – الفحص الطبي.

13 – التسجيل في نظام نور.

14 – ترتيب شرائح القطاع الداخلي.

15 – صدور قرار التعيين وتاريخ المباشرة.

المستندات المطلوبة للمطابقة بالخدمة المدنية

1 – أصل الهوية الوطنية.

2 – أصل وثيقة التخرج + نسخة منها.

3 – أصل كشف الدرجات + نسخة منها.

4 – أصل الدبلوم التربوي + نسخة منها.

مستندات المقابلة الشخصية في إدارة التعليم

1 – أصل وثيقة التخرج + نسختين منها.

2 – أصل التسجيل الأكاديمي + نسختين منها.

3 – أصل الدبلوم التربوي + نسختين منها.

4 – ورقة المطابقة ورقة موعد المقابلة.

5 – رقم الحساب البنكي.

6 – نموذج طلب توظيف.

7 – نموذج الكشف الطبي.

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