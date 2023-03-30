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تفاعل واسع حول هاشتاق “دعاء اليوم الثامن”.. ومغردون: “عندك لا تضيع الودائع”

تفاعل واسع حول هاشتاق “دعاء اليوم الثامن”.. ومغردون: “عندك لا تضيع الودائع”

تفاعل واسع حول هاشتاق “دعاء اليوم الثامن”.. ومغردون: “عندك لا تضيع الودائع”
٠١:٢٢:٢٩ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعل مغردون مع هاشتاق ” #دعاء_اليوم_الثامن_من_رمضان “، وغردوا بالدعاء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفضله دائمًا.

وكان صلى الله عليه وسلم يقولن: “اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ رَحْمَةَ الأَيْتامِ، وَاِطْعامَ اَلطَّعامِ، وَاِفْشاءَ السَّلامِ، وَصُحْبَةَ الْكِرامِ، بِطَوْلِكَ يا مَلْجَأَ الآمِلينَ”.

وهذا الدعاء هو من أفضل الأدعية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها”.

وبجانب الدعاء المفضل للنبي الكريم، فإن عددًا كبيرًا من المغردين حرصوا بدورهم كذلك على الدعاء بأدعية مختلفة.

وركز المغردون في أدعيتهم على صلاح الحال والمعرفة والتوفيق في الحياة الدنيا.

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البحث عن السعادة

وقال أحد المغردين: “اللهم يامن لا تضيع عنده ودائع، نستودعك يا الله مغفرتك ورحمتك ورضاك ومحبتك..

نستودعك يا الله ڪل شيء نحبه، نستودعك أيامنا وسعادتنا ورزقنا، ومستقبلنا وأمنياتنا وڪل شخص نحبه فإن الأشياء المستودعة عندك لا تضيع”.

وأضاف آخر: “اللهم ارزقني البركة في كل ما أملك، في جسدي وروحي وقلبي وحياتي وعائلتي ومسكني وأرضي وسمائي ولحظاتي وسكناتي وصمتي وحديثي وكل مايحيط بي..

اللهم افتح لي أبواب الخير والتيسير وصد عني أبواب الشر والتعسير، فلا حول ولا قوة لي إلا بك، بك أستعين وبك أستجير وبك أكتفي”.

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شفاء المرضى

وتابع مغرد قائلاً: “اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا.. اللهم وتقبل صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا وأرزقنا استجابة دعواتنا”.

وفي شهر رمضان، يكثر المغردون من الأدعية ويأملون في ألا يخرجهم الله من الأيام العشر الأوائل إلا وقد غفر لهم ذنوبهم.

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#دعاء_اليوم_الثامن_من_رمضان الصيام النبي دعاء النبي رمضان شهر رمضان

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