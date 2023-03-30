زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة يابانية

تواصل – وكالات:

ضرب زلزال بلغت قوته خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم الخميس، قبالة سواحل جزيرة تشي تشي جيما اليابانية، دون صدور تحذيرات من احتمال حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

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لا خسائر في زلزال الجزيرة اليابانية

وأفادت وكالة الأنباء القطرية نقلاً عن وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، أن مركز الزلزال وقع قبالة سواحل الجزيرة وعلى عمق 50 كيلومتراً.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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زلزال ولاية أضنة التركية

وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، مساء أمس الأربعاء، عن وقوع زلزال بقوة 4.5 درجة في ولاية أضنة جنوب البلاد، فيما أشار مسؤول محلي إلى أنه لم ترد أنباء عن أضرار جراء الزلزال.

وأضافت “آفاد”، أن الزلزال ضرب منطقة “صائم بيلي” التابعة لولاية أضنة، لافتةً إلى أنه وقع على عمق 9.38 كم.

وكانت ولاية ملاطية التركية، قد تعرضت مساء أمس الأربعاء لهزة أرضية بقوة 4.2 درجات على مقياس ريختر.

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هزة أرضية بملاطية

ونقل موقع”تركيا الآن” عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية قولها في بيان إن الهزة وقعت على عمق 7 كيلومترات.

وقبل أيام وقع زلزال بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر في منطقة “يشيل يورت” بولاية ملاطية وسط تركيا.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، حينها، أن هزة أرضية بقوة 4.4 درجات وقعت في ولاية ملاطية، عند الساعة 22: 43 (تغ +3).

وأوضح أن مركز الزلزال بمنطقة يشيل يورت، وعلى عمق 7 كيلومترات تحت سطح الأرض.