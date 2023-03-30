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تبرعات “ساهم” لضحايا زلزال تركيا وسوريا تقترب من 494 مليون ريال
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تبرعات “ساهم” لضحايا زلزال تركيا وسوريا تقترب من 494 مليون ريال

تبرعات “ساهم” لضحايا زلزال تركيا وسوريا تقترب من 494 مليون ريال

تبرعات “ساهم” لضحايا زلزال تركيا وسوريا تقترب من 494 مليون ريال
١٢:٥٥:٠٤ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت التبرعات الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال في سوريا وتركيا، إلى نحو 494 مليون ريال.

ووصل حجم التبرعات إلى 393 مليونًا و903 آلاف، و262 ريالاً، تبرع بهم ثلاثة ملايين و193 ألفًا و870 شخصًا، بحسب رصد أحدث بيانات لمنصة “ساهم”، المسؤولة عن الحملة.

حملة التبرعات الشعبية

وتأتي حصيلة المشاركات الأولية، بعد انطلاق حملة التبرعات الشعبية، التي وجه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بإطلاقها في 8 من فبراير الماضي، بعد يومين من الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا.

وعلى إثر الزلزالين اللذين خلفا خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين، وجه خادم الحرمين وولي العهد بإرسال جسر جوي إلى تركيا وسوريا، لمساعدة المتضررين، والمشاركة في جهود الإنقاذ لانتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

ويظهر التحديث المتكرر للحملة الشعبية لدعم متضرري الزلزال في تركيا وسوريا منذ انطلاقها، تفاعلاً لافتًا في أعداد المشاركين وقيمة التبرعات.

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