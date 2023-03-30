الهند تسجل أول إصابة بشرية في العالم بفطر نباتي

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سجلت الهند أول إصابة بشرية بالعدوى الفطرية التي تسبب مرض الورقة الفضية، الذي يقتل الأشجار.

وتعد الحالة التي كشفت عنها دورية “تقارير حالة علم الفطريات الطبية”، أول حالة مسجلة لإنسان مصاب بفطر نباتي.

تفاصيل الحالة

وعانى المريض، البالغ من العمر 61 عامًا، والذي يعمل كأخصائي فطريات نباتية، من السعال وصعوبة في البلع والأكل لمدة ثلاثة أشهر.

ووصل الرجل الذي لم يكشف عن اسمه، إلى المستشفى في كولكاتا يعاني من صوت أجش والتهاب الحلق.

واكتشف الأطباء أثناء فحصه ثقبًا صغيرًا في الغدد الليمفاوية بجوار القصبة الهوائية.

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لكن أصابتهم بالحيرة عندما لم تظهر الاختبارات الأولية للعدوى البكتيرية شيئًا، لكن حين خضع لاختبارات أخرى على حلقه كشفت عن العدوى الفطرية.

وخضعت للعينة للفحص في مختبر منظمة الصحة العالمية لتحديد سلالة الفطريات.

وأعطى الأطباء المريض، الأدوية المضادة للفطريات لمدة شهرين والتي عالجت العدوى، وأصبح جسمه خاليًا من الفطريات منذ تعافيه قبل عامين، وفقًا لصحيفة “ذا صن”.

وقالت الدكتورة سوما دوتا، من مستشفيات أبولو متعددة التخصصات: “إن الأمراض الحيوانية والبشرية يمكن أن تسببها مسببات الأمراض النباتية هو مفهوم جديد يثير أسئلة جدية”.

وأضافت: “يدخل العامل الممرض إلى جسم الإنسان من خلال الجلد التالف والجهاز التنفسي ويمكن أن يسبب العدوى في الغالب في الأشخاص الذين يعانون من نقص المناعة”.

وحذرت من أن “مسببات الأمراض البشرية عبر المملكة، وخزاناتها النباتية المحتملة، لها آثار مهمة على ظهور الأمراض المعدية”.

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مرض الورقة الفضية

ومرض الورقة الفضية هو عدوى تصيب الأشجار تسببها الفطر الغضروفي، نفس الفطريات التي أصابت المريض. وينتشر من خلال الجراثيم في الجو ويحول أوراق النباتات إلى مظهر معدني قبل قتلها.

وحذرت منظمة الصحة العالمية العام الماضي من أن الإصابات الفطرية القاتلة آخذة في الازدياد، مما يشكل تهديدًا للبشرية.

وأصبحت العديد من مسببات الأمراض الفطرية، بما فيها فطريات “كانديدا ألبيكانز”، التي تسبب التهابات شائعة مثل القلاع المهبلي، مقاومة للعلاج بشكل متزايد.

وعلى الرغم من ذلك، لا تحظى العدوى الفطرية إلا بالقليل من الاهتمام والموارد البحثية. ولا يتوفر سوى أربع أدوية مضادة للفطريات، وعدد قليل جدًا منها قيد التطوير.