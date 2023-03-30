العظمى والصغرى.. درجات الحرارة المسجلة في اليوم الثامن من رمضان

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة.

كما سجل 33 في المدينة المنورة وجازان ووادي الدواسر وشرورة و32 درجة في الرياض والقنفذة وينبع والدوادمي.

وسجل 31 درجة في نجران والأحساء وحفر الباطن، و30 في جدة والدمام وبريدة والعلا، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت أبها والباحة 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

طريف 5 درجات مئوية.

القريات 6 درجة مئوية.

سكاكا 9 درجة مئوية.

أبها والباحة 11 درجة.

أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية “رفحاء” ومرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

انخفاض في درجات الحرارة

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية، وحائل، وتكون السماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا

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