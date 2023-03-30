20 هزة أرضية تضرب 3 دول خلال 24 ساعة

تواصل – وكالات:

أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا، عن تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.

قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر به السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

اقرأ أيضًا:

“العمل الدولية”: مئات الآلاف فقدوا وظائفهم بسبب زلزال تركيا وسوريا

ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 54 ألفًا