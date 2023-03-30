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20 هزة أرضية تضرب 3 دول خلال 24 ساعة
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20 هزة أرضية تضرب 3 دول خلال 24 ساعة

20 هزة أرضية تضرب 3 دول خلال 24 ساعة

20 هزة أرضية تضرب 3 دول خلال 24 ساعة
١٢:٠٩:٣٢ م، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلن المركز الوطني للزلازل بسوريا، عن تسجيل 20 هزة أرضية خفيفة منذ صباح أمس الأربعاء وحتى صباح اليوم الخميس.

وأوضح المركز في بيان نقلته وكالة الأنباء السورية “سانا”، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت 9 هزات في لواء اسكندرون، وهزة شمال لبنان، و 10 هزات في تركيا.

قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر

وأشار المركز إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 1.8 و 3.8 درجات على مقياس ريختر، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 72.8 كم.

وكان زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر، ضرب جنوبي تركيا وشمالي سوريا، فجر الاثنين 6 فبراير، وصلت ارتداداته إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر به السكان في لبنان وفلسطين والأردن والعراق ومصر، وأدى إلى مقتل الآلاف في البلدين وتدمير آلاف الوحدات السكنية.

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الكلمات الدلالية:
المركز الوطني للزلازل بسوريا تركيا شمال لبنان لواء اسكندرون محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي

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