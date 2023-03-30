تنبيه متقدم من “الأرصاد”: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى المساء

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار ورياح نشطة وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تؤدي إلى تدنِ في الرؤية على هذه المناطق:

1 – المنطقة الشرقية، وتشمل “الخفجي وحفر الباطن”.

2 – منطقة الرياض، وتشمل “الحريق والخرج والدلم والمزاحمية”.

3 – منطقة الجوف، وتشمل “دومة الجندل وسكاكا والقريات وطبرجل “.

4 – منطقة تبوك، وتشمل “تبوك وتيماء والبدع والوجه وأملج وضباء “.

5 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “جدة ورابغ والخرمة والمويه وتربة ورنية “.

6 – منطقة الحدود الشمالية، وتشمل “العويقيلة ورفحاء وعرعر حزم الجلاميد وطريف “.

7 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الرايس وينبع والحناكية والمهد والعلا والعيص وخيبر ووادي الفرع “.

8 – منطقة نجران، وتشمل “أبوعريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد”.

9 – منطقة القصيم، وتشمل “الأسياح والبدائع والبكيرية الثامرية والخبرا والرس والشماسية والعمار والفوارة والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء”.

وبيّن المركز أن الحالة المتوقعة من رياح وأتربة مثارة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـثامنة مساءً.

رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة

وفي تقريره عن حالة الطقس اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد قد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.

كما تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية “رفحاء” ومرتفعات مكة المكرمة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية وحائل.سماء صحو إلى غائمة جزئيًا

كما توقع سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير، مع طقس مستقر على معظم مناطق المملكة.

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