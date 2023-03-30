هاشتاق “٨ رمضان” يتصدر الترند.. ومغردون: “نسألك رضاك والجنة”

تواصل – فريق التحرير:

تصدر هاشتاق “٨ رمضان”، الترند، في المملكة، صباح اليوم الخميس، في اليوم الثامن من أيام الشهر الفضيل.

وتداول مغردون العديد من التغريدات والأدعية المؤثرة، آملين أن يستجيب الله دعواتهم في هذه الأيام المباركة.

رضاك والجنة

وقال مغرد: “اللهُمَّ حَولكَ الذي لا يغلبهُ غَالب، ويُسرك الذي يهوّن الصعاب والمصائب، وعافيتك الدائمة، ورحماتك القائمة، وألطافك الماضية، ورضاك والجنّة”.

وأضاف آخر: “اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقضِ الدين عن المدينين، ويسر أمور المسلمين، اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا”.

نسألك قضاء حوائجنا

وتابع: “اللهم اجعل لنا من كل بلاء عافية، ومن كل مرض شفاءً، ومن كل دين وفاءً، ومن كل حاجة قضاءً، ومن كل ذنب مغفرةً ورحمة برحمتك يا أرحم الراحمين”.

وقال مغرد ثالث: اللهم اجعلنا أسعد خلقك وأقرب عبادك إليك، اللهُم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقى، واكتب لنا ومن نحبهم فيك رضاك و عفوك و الجنّة”.

بارك لنا فيما بقى

وواصل مغرد رابع قائلا: “اللهم تقبل منَّا ما مضى من رمضان، وبارك لنا فيما بقي من أيامه ولياليه..

اللهم اغفر تقصيرنا، وكثرة تفريطنا، وأعنا على الصيام والقيام، وأحسن لنا الختام”.

ويتسابق المسلمون في الأيام المتبقية من الشهر الكريم للفوز برضا الرحمن ومغفرته، خاصة أن هذه الأيام هي أيام مباركة.

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