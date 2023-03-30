14 وظيفة شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز.. التفاصيل ورابط التقديم

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تعلن دارة الملك عبدالعزيز عن توفر 14 وظيفة (للجنسين) بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام.

واشترطت دارة الملك عبدالعزيز أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وفقًا للتفاصيل التالية:

المراتب

المرتبة الخامسة.

المرتبة السادسة.

الوظائف

– أمين مستودع.

– مفهرس.

– باحث تطوير إداري مساعد.

– ملاحظ أعمال تجليد.

– باحث إعلامي مساعد.

– فني مختبر (وظيفتان).

– مجلد.

– مساعد مراقب مالي.

– مسّاح جيوديسي

– باحث وثائق ومحفوظات ومخطوطات مساعد.

– مرمم وثائق ومخطوطات.

– باحث مكتبات مساعد.

– رسام خرائط.

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تعليمات عامة

-أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الاعلان.

-اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

-قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.

-الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.

عن دارة الملك عبدالعزيز

أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/45) في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، ولجمع المصادر التاريخية المتعددة من وثائق وغيرها مما له علاقة بالمملكة العربية السعودية وتصنيفها.

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موعد التقديم

أوضحت دارة الملك أن التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).