التأمينات الاجتماعية تُعلن وقف صرف تعويض ساند في هذه الحالة

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إمكانية وقف صرف تعويض نظام “ساند” إذا توافرت هذه الحالات.

وأوضح حساب العناية بالعملاء على “تويتر”، أنه يتم إيقاف صرف تعويض ساند عند إكمال مدة صرف التعويض 12 شهرًا متصلة أو متقطعة.

وأضاف أن الإيقاف يتم بعد مرور 24 شهر من تاريخ أول صرف أيهما أسبق، وإذا أصبح للمستفيد دخل شهري من عمل أو نشاط خاص.

معرفة سبب إيقاف صرف تعويض ساند

وأشار إلى أنه يمكن للمستفيدين الاطلاع لمعرفة سبب إيقاف صرف تعويض ساند عبر هذا الرابط.

موعد صرف تعويض ساند لشهر رمضان

وأكدت المؤسسة أنه يتم صرف التعويض شهريًا، علما بأن مواعيد الصرف لمستفيدي نظام التأمينات يوم 1 ميلادي من الشهر.

مُدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق

فيما كشفت المؤسسة أن هناك مددًا معينة من أجل الاشتراك المؤهل للاستحقاق في برنامج “ساند”.

مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”

وعن مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق في برنامج “ساند”، أوضحت مؤسسة التأمينات أنها تكون على النحو التالي:

1 – يستحق المستفيد التعويض للمرة الأولى إذا عمل في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 12 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الأولى.

2- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثانية إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 18 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثانية.

3- يستحق المستفيد التعويض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 24 شهرًا خلال الستة والثلاثين شهرًا التي تسبق المطالبة الثالثة.

4- يستحق المستفيد التعويض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى في عمل خاضع لهذا النظام مدة لا تقل عن 36 شهرًا خلال الثمانية وأربعين شهرًا التي تسبق المطالبة الأخيرة.

أسباب الاستبعاد المؤهلة لصرف تعويض ساند

وأضافت أنه بإمكان المشترك التقدم بطلب صرف ساند في حال تم استبعاده بأحد الأسباب التالية مع توفير الشروط الأخرى المؤهلة للاستحقاق وفقًا للمادة الثامنة والعاشرة من النظام:

1 – الإفلاس، ويكون في حال إشهار المنشأة إفلاسها وفق الأنظمة.

2 – إنهاء النشاط، وذلك عن إنهاء علاقة بسبب إنهاء نشاط المنشأة نهائيًا.

3 – الفصل بموجب المادة 77، وذلك عند فصل وفق أحكام المادة 77، من نظام العمل.

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