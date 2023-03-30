بالساعة واليوم.. “الصحة” تحدد مواعيد بدء إجازة عيد الفطر

تواصل – فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة، مواعيد بدء إجازة عيد الفطر المبارك القادم لمنسوبيها، بحسب ما ورد في تعميم صادر من وزارة الموارد البشرية والخدمة الاجتماعية.

إجازة عيد الفطر للمنسوبين السعوديين

وتبدأ إجازة عيد الفطر المبارك للمنسوبين السعوديين بنهاية دوام الخميس الموافق 22 /‏‏‏ 9 /‏‏‏ 1444هـ.

ومن المقرر أن يستأنفوا أعمالهم الأربعاء الموافق 6 /‏‏‏ 10 /‏‏‏ 1444هـ.

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إجازة عيد الفطر لمنسوبي الوزارة من غير السعوديين

في حين ستبدأ إجازة عيد الفطر المبارك لمنسوبي الوزارة من غير السعوديين بنهاية دوام الخميس الموافق 29/‏‏‏ 9/‏‏‏ 1444هـ.

ومن المقرر أن يعودوا إلى أعمالهم في يوم الثلاثاء 5 /‏‏‏ 10 /‏‏‏ 1444هـ.

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العمل خلال عطلة عيد الفطر

وفيما يتعلق بنسب العاملين خلال عطلة عيد الفطر المبارك، أوضحت الوزارة أنها ستكون وفق ما هو معمول به مسبقًا، على أن تكون أولوية التكليف للعاملين في الأقسام الطبية التي تستدعي لها حاجة العمل، بحسب ما أوردت صحيفة “عكاظ”.

وذكرت أنه سيتم تعويض المكلفين بالعمل في إجازة العيد بأيام تعويضية، لافتة إلى استمرار الالتزام بساعات العمل المحددة للمرافق الصحية حسب الأنظمة واللوائح المنظمة لذلك.