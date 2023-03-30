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خدمة اليوم.. 4 خطوات للفحص الاستكشافي لطلاب المدارس

خدمة اليوم.. 4 خطوات للفحص الاستكشافي لطلاب المدارس

خدمة اليوم.. 4 خطوات للفحص الاستكشافي لطلاب المدارس
١٠:١٥:٤٣ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم الخميس، لقرائها الكرام، خطوات للفحص الاستكشافي لطلاب المدارس، حيث أوضحت وزارة الصحة أن البرنامج استكشافي سنوي لفحص طلبة المدارس خلال أربع مراحل دراسية.

ويستهدف عددًا من الفحوصات لتعزيز الصحة العامة لطلاب المدارس، والاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية من خلال إجراء عدة فحوص، أهمها:

1 – قياس السمع.

2 – فرط الحركة.

3 – تشتت الانتباه.

4 – تسوس الأسنان.

5 – صعوبات التعلم.

6 – فحص حدة النظر.

7 – حالات الاكتئاب، مع التأكد من استكمال التطعيمات، والسمنة، واعوجاج السلسلة الفقارية، واستهلاك التدخين، عبر هذه الخطوات:

الخطوات

1 – يدخل أعضاء الفريق الطبي على رابط الخدمة.

2 – يتم إدخال معلومات الطالب والتحقق منها من خلال الربط الإلكتروني مع وزارة التعليم لجلب البيانات الخاصة بالطالب وولي الأمر والمدرسة التابع لها.

3 – يملأ الفريق الطبي نتائج الفحص الميداني على النموذج الخاص بذلك في النظام.

4 – يتم حفظ النموذج ومشاركة نتائجه إلكترونياً مع وزارة التعليم.

خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 7:30 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2:30 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم ” 011 212 5555 – 937″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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الكلمات الدلالية:
الاكتشاف المبكر الفحص الاستكشافي المشاكل الصحية خدمة اليوم طلاب المدارس وزارة الصحة

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