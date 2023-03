عاجل.. اصطدام طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

تواصل – وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، عن اصطدام طائرتي هليكوبتر، من نوع بلاك هوك، تابعتين للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.

وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، مضيفة: “القيادة تركز حاليًا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وأوضحت ثورمان، أن المروحيتين تحطمتا خلال حادث تدريب روتيني، ليل الأربعاء.

من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى “تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات”.

وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعًا، “سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها”.

We’ve got some tough news out of Fort Campbell, with early reports of a helicopter crash and fatalities are expected. @kystatepolice, @KentuckyEM and local officials are responding. We will share more information as available. Please pray for all those affected.

— Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) March 30, 2023