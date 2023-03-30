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عاجل.. اصطدام طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي
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عاجل.. اصطدام طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

عاجل.. اصطدام طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي

عاجل.. اصطدام طائرتي هليكوبتر للجيش الأمريكي فوق ولاية كنتاكي
٠٩:٢٦:١٦ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الأمريكي، صباح اليوم الخميس، عن اصطدام طائرتي هليكوبتر، من نوع بلاك هوك، تابعتين للجيش الأمريكي خلال مهمة تدريبية فوق ولاية كنتاكي مساء الأربعاء.

وقالت المتحدثة نونديس ثورمان، في بيان: “حالة أفراد الطاقم غير معروفة في الوقت الحالي”، مضيفة: “القيادة تركز حاليًا على رعاية العسكريين وعائلاتهم”، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

وأوضحت ثورمان، أن المروحيتين تحطمتا خلال حادث تدريب روتيني، ليل الأربعاء.

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من المتوقع وقوع وفيات

من جانبه، قال آندي بيشيار حاكم ولاية كنتاكي إنه تلقى “تقارير مبكرة عن تحطم طائرة هليكوبتر ومن المتوقع وقوع وفيات”.

وأضاف في بيان إن شرطة ولاية كنتاكي وقسم إدارة الطوارئ يستجيبان للحادثة، متابعًا، “سوف نشارك المزيد من المعلومات حسب توفرها”.

يشار إلى أن مقاطعة تريغ حيث وقع الحادث، تقع على بعد حوالي 25 ميلاً شمال غرب فورت كامبل، وهي منشأة عسكرية على حدود كنتاكي – تينيسي.

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اصطدام مقاتلة روسية بمسيرة أمريكية

وفي 14 من مارس الجاري، أعلنت القيادة الأوروبية الأمريكية، عن اصطدام طائرة مقاتلة روسية، بمسيرة أمريكية فوق المياه الدولية، بينما صرح البنتاجون الأمريكي عن “أعمال عدوانية” روسية.

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أسقطت في البحر الأسود

وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بيانًا، أوضحت فيه أن الحادث وقع أثناء اعتراض مقاتلتين روسيتين بطريقة غير آمنة لطائرة مسيرة أمريكية، مضيفًا: “أسقطنا طائرتنا المسيرة فوق البحر الأسود بعد الاعتراض غير الآمن من مقاتلات روسية”.

وشدد على أن الطائرات الروسية تنفذ أعمالاً عدوانية يمكن أن تؤدي لسوء تقدير وتصعيد غير مقصود، حسب “العربية”.

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أمريكا الجيش الأمريكي تحطم طائرة هليكوبتر تصادم مروحيتين ولاية كنتاكي

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