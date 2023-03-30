إصابة عدد من الفلسطينيين في اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين

تواصل – واس:

أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم الخميس، خلال اقتحام جيش الاحتلال لبلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية.

إصابة فلسطينيين

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بإصابة فلسطينيين على الأقل بنيران جيش الاحتلال، التي حاصرت عدة منازل في البلدة، وسط إطلاق نار كثيف صوب الفلسطينيين، كما اعتقلت أسيراً محرراً، بعد محاصرة منزله.

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اقتحامات واعتقالات

في السياق ذاته، اقتحم جيش الاحتلال قرى قضاء رام الله وطولكرم، وشنت حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين.

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الاعتداء على منازل الفلسطينيين

وكان فلسطينيان قد أصيبا، مساء أمس الأربعاء، خلال اعتداء مستوطنين على منازل الفلسطينيين في منطقة برية كيسان، شرق بيت لحم بالضفة الغربية.

وقالت مصادر فلسطينية إن مسن ونجله أصيبا بجروح ورضوض، بعد تعرضهما للضرب من قبل مجموعة مستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين، واعتدوا على رعاة الأغنام وممتلكاتهم.

في السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس فلسطيني، عند حاجز عسكري شمال غرب القدس.

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