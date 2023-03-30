عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين

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أدى حريق في عبّارة بجنوب الفلبين إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل، في وقت متأخر من ليلة أمس، حسبما أفاد مسؤول محلي اليوم.

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مصرع 10 أشخاص في عبارة الفلبين

وذكرت التقارير الأولى للحريق أن النيران اشتعلت في عبارة على متنها أكثر من 200 شخص في جنوب الفلبين، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل.

وقال رئيس مكتب الحد من الكوارث وإدارتها في مقاطعة باسيلان نيكسون ألونزو، للإذاعة المحلية، إنه لا يزال هناك 7 ركاب قفزوا في البحر في عداد المفقودين.

وأكد على أنه تم إنقاذ 195 راكبًا على الأقل و35 شخصًا من طاقم العبارة.

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مصرع 10 ركاب

وتابع أن رجال الإنقاذ عثروا على 4 جثث على متن العبارة، بينما انجرفت 6 جثث إلى الشاطئ.

وأضاف “لقي الركاب مصرعهم غرقًا بعد أن قفزوا في الماء. وبعضهم أُصيب بحروق”.

وأشار إلى أن العبارة، إم/في السيدة ماري جوي كانت متوجهة إلى مدينة زامبوانجا من جولو، عندما اشتعلت النيران فيها بعد العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

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عمليات البحث والإنقاذ

وفي الوقت نفسه، نشر خفر السواحل الفلبيني أفراده وسفينته للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، ولم يذكر تفاصيل الضحايا.