الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين
منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان
إزالة 107 مبان آيلة للسقوط بمحافظة القريات بالجوف
وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات
“قمر الدين” أشهر مشروبات رمضان.. فوائده وطريقة إعداده
طريقة ذكية لإيقاف تجسس الهاتف الذكي على المحادثات الخاصة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين

عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين

عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين
٠٧:٤٣:٥٤ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أدى حريق في عبّارة بجنوب الفلبين إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل، في وقت متأخر من ليلة أمس، حسبما أفاد مسؤول محلي اليوم.

اقرأ أيضًا:

مصرع 11 طفلًا في انفجار مخلفات الحرب بجنوب السودان

مصرع 10 أشخاص في عبارة الفلبين

وذكرت التقارير الأولى للحريق أن النيران اشتعلت في عبارة على متنها أكثر من 200 شخص في جنوب الفلبين، مما أدى إلى مصرع 10 أشخاص على الأقل.

وقال رئيس مكتب الحد من الكوارث وإدارتها في مقاطعة باسيلان نيكسون ألونزو، للإذاعة المحلية، إنه لا يزال هناك 7 ركاب قفزوا في البحر في عداد المفقودين.

وأكد على أنه تم إنقاذ 195 راكبًا على الأقل و35 شخصًا من طاقم العبارة.

اقرأ أيضًا:

مصرع 23 شخصًا جراء إعصار يجتاح ولاية ميسيسيبي الأمريكية

مصرع 10 ركاب

وتابع أن رجال الإنقاذ عثروا على 4 جثث على متن العبارة، بينما انجرفت 6 جثث إلى الشاطئ.

وأضاف “لقي الركاب مصرعهم غرقًا بعد أن قفزوا في الماء. وبعضهم أُصيب بحروق”.

وأشار إلى أن العبارة، إم/في السيدة ماري جوي كانت متوجهة إلى مدينة زامبوانجا من جولو، عندما اشتعلت النيران فيها بعد العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

اقرأ أيضًا:

فيديو مذهل لمصرع 4 أشخاص في تحطم مروحية بكولومبيا

عمليات البحث والإنقاذ

وفي الوقت نفسه، نشر خفر السواحل الفلبيني أفراده وسفينته للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ، ولم يذكر تفاصيل الضحايا.

الكلمات الدلالية:
الركاب الفلبين الكوارث حريق في عبارة الفلبين خفر السواحل طاقم العبارة عبارة الفلبين عمليات البحث والإنقاذ مصرع 10 أشخاص

مواد ذات صلة

المزيد
بالصور.. «التجارة» تغلق ثاني مستودع يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بجدة

بالصور.. «التجارة» تغلق ثاني مستودع يعيد تصنيع مراتب الإسفنج الملوث بجدة

٠١:٥٩ م، الأثنين، ١١ يناير ٢٠١٦
وزير الخارجية: «الشَغَب» الإيراني لن يكون على حساب المملكة

وزير الخارجية: «الشَغَب» الإيراني لن يكون على حساب المملكة

٠١:٥٦ ص، الجمعة، ١٠ يوليو ٢٠١٥
مصر.. ضبط “سعودي” بمطار القاهرة وبحوزته 22 سيفاً مهرباً

مصر.. ضبط “سعودي” بمطار القاهرة وبحوزته 22 سيفاً مهرباً

٠٧:٠٤ م، الأربعاء، ١٧ سبتمبر ٢٠١٤
وفاة وإصابة 10 فلبينيين في حادث مروري على طريق القصيم الرياض

وفاة وإصابة 10 فلبينيين في حادث مروري على طريق القصيم الرياض

١٢:١٠ ص، السبت، ١٣ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *