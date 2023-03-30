منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان

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يعتبر الكبد مسؤولاً عن أكثر من 500 وظيفة مهمة للجسم يوميًا، على رأسها تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، وتخليص الجسم من المواد السامة.

وفي رمضان قد يجد بعض مرضى الكبد بعض الصعوبات في الصيام للحفاظ على مستوى الإنزيمات الصحية، ولذلك نستعرض فيما يلي 5 مشروبات مهمة تعزز صحة الكبد خلال الصيام بحسب موقع “فوود” الأمريكي.

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1– شاي الكركم

يتميز الكركم باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم عن طريق تعزيز الدورة الدموية في الجسم وزيادة إنتاج الإنزيمات، ما يسهم في تعزيز صحة الكبد.

ويمكن تقديم شاي الكركم بعد مزجه بعصير البرتقال والعسل لكي يصبح مذاقه لذيذاً.

2– عصير الشمندر (البنجر)

يتميز البنجر باحتوائه على مضادات الأكسدة وعناصر أخرى مفيدة مثل حمض الفوليك والبكتين، وكذلك يحتوي على كمية كافية من الألياف والبوتاسيوم، وفيتامين أ وفيتامين سي.

وتساعد كل هذه المكونات في تحسين تدفق العصارة الصفراء مما يساهم في إزالة السموم من الجسم.

ويمكن خلط عصير الشمندر بقطرات من عصير الرمان لكي يتحسن مذاقه ويصبح مستساغًا.

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3– الشاي الأخضر

أشارت بعض الأبحاث الطبية إلى أن الشاي الأخضر وممارسة الرياضة يساعدان في تعزيز صحة الكبد.، وفقًا لـ”مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية”.

وأوضحت الدراسة أن من تناولوا مستخلص الشاي الأخضر تعاملت أجسامهم مع الطعام بشكل مختلف، بالمقارنة مع من لم يتناولوه.

4– عصير عنب الثعلب الهندي

يعتبر أملج أو عنب الثعلب الهندي من النباتات الصحية غير المشهورة؛ ويتمتع باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين ج وعناصر غذائية أساسية عديدة تساعد في دعم صحة الكبد.

وذكرت دراسات عديدة أن شرب عصير أملج يسهم في الوقاية من تليف الكبد وتقليل دهون الكبد. ويمكن التحضير بمزج عصير أملج مع الليمون.

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5– القهوة

أكدت دراسات عديدة أن تناول القهوة باعتدال قد يساعد في تعزيز صحة الكبد، مشيرة إلى أن استهلاكها يخفض ترسب الدهون في الكبد ويزيد قدرة مضادات الأكسدة.