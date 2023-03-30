الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
بضوابط صحية.. 10 نصائح لصوم طفلك في رمضان
عاجل.. مصرع 10 أشخاص بحريق عبّارة في الفلبين وإنقاذ 200 آخرين
منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان
إزالة 107 مبان آيلة للسقوط بمحافظة القريات بالجوف
وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات
“قمر الدين” أشهر مشروبات رمضان.. فوائده وطريقة إعداده

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان

منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان

منها عصير “عنب الثعلب”.. 5 مشروبات تعزز صحة الكبد في رمضان
٠٧:١٧:٣٣ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر الكبد مسؤولاً عن أكثر من 500 وظيفة مهمة للجسم يوميًا، على رأسها تعزيز الهضم والتمثيل الغذائي، وتخليص الجسم من المواد السامة.

وفي رمضان قد يجد بعض مرضى الكبد بعض الصعوبات في الصيام للحفاظ على مستوى الإنزيمات الصحية، ولذلك نستعرض فيما يلي 5 مشروبات مهمة تعزز صحة الكبد خلال الصيام بحسب موقع “فوود” الأمريكي.

اقرأ أيضًا:

خلال أسابيع.. فوائد مذهلة للثوم لمرضى الكبد الدهني

1شاي الكركم

يتميز الكركم باحتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في التخلص من السموم عن طريق تعزيز الدورة الدموية في الجسم وزيادة إنتاج الإنزيمات، ما يسهم في تعزيز صحة الكبد.

ويمكن تقديم شاي الكركم بعد مزجه بعصير البرتقال والعسل لكي يصبح مذاقه لذيذاً.

2عصير الشمندر (البنجر)

يتميز البنجر باحتوائه على مضادات الأكسدة وعناصر أخرى مفيدة مثل حمض الفوليك والبكتين، وكذلك يحتوي على كمية كافية من الألياف والبوتاسيوم، وفيتامين أ وفيتامين سي.

وتساعد كل هذه المكونات في تحسين تدفق العصارة الصفراء مما يساهم في إزالة السموم من الجسم.

ويمكن خلط عصير الشمندر بقطرات من عصير الرمان لكي يتحسن مذاقه ويصبح مستساغًا.

اقرأ أيضًا:

6 أنواع من الأطعمة تحافظ على صحة الكبد

3الشاي الأخضر

أشارت بعض الأبحاث الطبية إلى أن الشاي الأخضر وممارسة الرياضة يساعدان في تعزيز صحة الكبد.، وفقًا لـ”مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية”.

وأوضحت الدراسة أن من تناولوا مستخلص الشاي الأخضر تعاملت أجسامهم مع الطعام بشكل مختلف، بالمقارنة مع من لم يتناولوه.

4عصير عنب الثعلب الهندي

يعتبر أملج أو عنب الثعلب الهندي من النباتات الصحية غير المشهورة؛ ويتمتع باحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين ج وعناصر غذائية أساسية عديدة تساعد في دعم صحة الكبد.

وذكرت دراسات عديدة أن شرب عصير أملج يسهم في الوقاية من تليف الكبد وتقليل دهون الكبد. ويمكن التحضير بمزج عصير أملج مع الليمون.

اقرأ أيضًا:

فائدة عظيمة لمرضى “الكبد الدهني”.. 5 حقائق مثبتة علميًا عن “الصيام”

5القهوة

أكدت دراسات عديدة أن تناول القهوة باعتدال قد يساعد في تعزيز صحة الكبد، مشيرة إلى أن استهلاكها يخفض ترسب الدهون في الكبد ويزيد قدرة مضادات الأكسدة.

الكلمات الدلالية:
الشاي الأخضر الصيام القهوة الكبد تخليص الجسم من المواد السامة رمضان شاي الكركم صحة الكبد عصير الشمندر عصير عنب الثعلب الهندي وظائف الكبد

مواد ذات صلة

المزيد
كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى «رماد»

كوريا الشمالية تهدد بتحويل أمريكا إلى «رماد»

٠٤:٥٩ م، الأحد، ٢٨ أغسطس ٢٠١٦
«مدني نجران» يسيطر على حريق بمحول كهربائي إثر «مقذوف حوثي» (صور)

«مدني نجران» يسيطر على حريق بمحول كهربائي إثر «مقذوف حوثي» (صور)

٠١:٢٩ م، الثلاثاء، ٢٨ يوليو ٢٠١٥
شرطة الشرقية تكشف لـ«تواصل» قصة «قائدة اللكزس».. القبض على مرافقها وإحالته للنيابة

شرطة الشرقية تكشف لـ«تواصل» قصة «قائدة اللكزس».. القبض على مرافقها وإحالته للنيابة

١٠:٥٦ ص، الأربعاء، ٢٣ أغسطس ٢٠١٧
ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً في مدارس ذمار

ميليشيا الحوثي تعدم طفلاً في مدارس ذمار

١١:٣٤ م، الأحد، ١١ ديسمبر ٢٠١٦

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *