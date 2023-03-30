“قمر الدين” أشهر مشروبات رمضان.. فوائده وطريقة إعداده

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من المشروبات المحببة للجمبع في رمضان، واشتهر بوجوده على مائدة الإفطار والسحور، طوال الشهر المبارك، هو قمر الدين، المصنوع من عجينة المشمش المجفف.

فوائد قمر الدين

ويتميز مشروب قمر الدين بالعديد من الفوائد أهمها:

1- تعزيز المناعة ومقاومة الالتهابات وهشاشة العظام

2- الوقاية من أنيميا الدم ونقص الحديد

3- تعزيز صحة الجهاز الهضمي

4- الحد من ارتفاع الكوليسترول وتعزيز صحة الشرايين

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أعداد قمر الدين

وتوجد طريقة بسيطة لإعداد وتحضير قمر الدين، تتمثل في الخطوات الآتية:

– تجهيز ما يقارب 250 جرام من المشمش الطازج والناضج

– وضع المشمش في كيس قماشي، ثم يغلى في إناء يحوي الماء الساخن لمدة دقيقة

– يخرج المشمش بعد الغلي، ويزال منه البذور والقشور

– تغلى قطع المشمش المتبقة في النار من جديد لوحدها إلى أن يتم الحصول على خليط متماسك القوام

– يفرد الخليط في صواني مدهونة بزيت الزيتون

– تغطى الصواني بقطعة قماش نظيفة وتعرض لأشعة الشمس عدة أيام إلى أن يجف.

– يحفظ قمر الدين الناتج في أكياس تُخزن في مكان جاف أو في الثلاجة.