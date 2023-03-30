هذه الدولة تتفق مع الصين وتتخلي عن الدولار

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اتفقت حكومتا الصين والبرازيل، على التخلي عن الدولار، كعملة تجارية بين البلدين، واعتماد التعامل بالعملتين المحليتين لبكين وبرازيليا، في التجارة الثنائية.

تعزيز التجارة وخفض التكاليف

من جانبها، أصدرت الوكالة البرازيلية للترويج للتجارة والاستثمار “أبيكسبرازيل”، بيانا، أوضحت فيه إن: “هناك توقعات بأن هذا سيخفض التكاليف، ويعزز التجارة الثنائية أكثر، ويسهل الاستثمار”، حسب “الرياض”.

وجرى الإعلان عن الاتفاق، خلال منتدى أعمال صيني-برازيلي رفيع المستوى، عُقد في بكين، بعد أن عقد اتفاق مبدئي، في يناير الماضي.

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ضد الهيمنة الأمريكية

وسيتيح الاتفاق للصين، أكبر منافس للهيمنة الاقتصادية الأمريكية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، إجراء صفقاتهما التجارية الهائلة مباشرة واستبدال اليوان بالريال، والعكس، بدلا من الاعتماد على الدولار، وسبق أن تخلت الصين عن التعامل بالدولار مع روسيا، وباكستان، وعدة دول أخرى.