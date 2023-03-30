بنك التنمية الاجتماعية يعلن عن برنامج التدريب المنتهي بالتوظيف للجنسين

تواصل – فريق التحرير:

أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن فتح باب التقديم في برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف (برنامج مستقبل التنمية) لحملة البكالوريوس والماجستير في التخصصات الإدارية والتقنية على النحو التالي:

مسار التمويل والإئتمان:

– إدارة الأعمال

– المحاسبة

– المالية

– الإدارة العامة

– الاقتصاد

– التحليل الإئتماني

– الرياضيات

– الإحصاء

مسار التقنية البنكية:

– تقنية المعلومات

– نظم المعلومات

– هندسة الحاسب

– علوم الحاسب

– هندسة البرمجيات

– الأمن السيبراني

الشروط:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– معدل تراكمي لا يقل عن (3.75 من 5) أو (3 من 4) أو (75% من 100%).

– حاصل على شهادة إجادة اللغة الإنجليزية (ILETS) بحد أدنى (6 من 9) عام أو أكاديمي، أو (TOFEL) بحد أدنى (60 إلى 78) درجة من (120) للاختبار عبر الانترنت، أو (513 إلى 547) من إجمالي (667) للاختبار الورقي.

– يجب أن تكون الشهادة مصدقة من وزارة التعليم معادلة للشهادات الصادرة من جامعات غير سعودية.

– إرفاق بيان التخرج في حالة عدم الحصول على شهادة.

– إتقان اللغة الإنجليزية.

– التفرغ التام 100%.

اقرأ أيضا:

وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد في الكلية التطبيقية بجامعة نجران

المميزات:

– مكافأة شهرية مجزية

– تأمين طبي

– إجازة سنوية مدفوعة

– العمل عن بعد

– التعلم بالممارسة

– مشاريع تطبيقية مشتركة

– شهادات اعتماد في مجالات التدريب من جهات عالمية رائدة.

– عروض عمل وفرص توظيف بعد البرنامج.

نبذة عن البنك:

بنك التنمية الاجتماعية (البنك السعودي للتسليف والإدخار سابقاً) هو بنك حكومي تم تأسيسه في العام 1971م لتقديم قروض اجتماعية ومهنية، وتم تغيير مسماه من البنك السعودي للتسليف والإدخار إلى بنك التنمية الاجتماعية في العام 2019م مع زيادة رأس مال البنك إلى 46 مليار ريال.

يقدم البنك حالياً تمويل للأفراد يصل إلى 60 ألف ريال (زواج، أسرة، ترميم، آهل، كنيف، نفاذ، الأسر المنتجة)، بالإضافة إلى تمويل الأعمال الذي يتراوح من 50 ألف إلى 8 مليون ريال كحد أقصى عبر 8 منتجات متنوعة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال الدخول عبر النفاذ الوطني على الرابط: إضغط هنا