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حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في إسبانيا
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حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في إسبانيا

حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في إسبانيا

حرائق تلتهم مساحات شاسعة من الغابات في إسبانيا
٠٤:٥٦:٢٦ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

لليوم السابع على التوالي، استمرت حرائق الغابات، شرقي إسبانيا، والتهمت نحو 4 آلاف و700 هكتار، بين مدينتي كاستيلون وتيرويل.

إجلاء 1500 شخص

وأعلنت السلطات الإسبانية، أن حوالي 1500 شخص تم إجلاؤهم من منازلهم بسبب الحرائق من القرى، في مساحة تقارب 55 كيلومترا مربعا، بدأوا بالعودة إلى منازلهم بشكل تدريجي.

واندلعت حرائق الغابات، في 23 مارس الجاري، بمنطقة كاستيلون وامتدت إلى الشمال، حيث أصبحت مداخل ومخارج المنطقة تحت سيطرة قوات الدرك.

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مكافحة الحرائق

ومن ناحيته، أشار رئيس حكومة فالنسيا، تشيمو بوتشك، إلى استمرار أعمال التبريد ومكافحة الحرائق باستخدام 20 طائرة وفريق مكون من 500 شخص على الأرض.

وذكر أن الطقس سيكون حارا اعتبارا من يوم الخميس الماضي، داعيا إلى توخي الحذر الشديد حتى لا يتكرر اندلاع الحرائق.

تعويض الأضرار

وتعهد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، في وقت سابق، بتعويض جميع الأضرار الناجمة عن الحرائق في كاستيلون وتيرويل، والتي كانت الأولى في البلاد العام الجاري، وألحقت أضرارا جسيمة بالزراعة والثروة الحيوانية.

الكلمات الدلالية:
إسبانيا السلطات الإسبانية حرائق الغابات مدينة فالنسيا

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