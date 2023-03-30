“الخارجية” تُثمّن قرار اليابان بإتاحة التأشيرة الإلكترونية للمواطنين والمقيمين بالمملكة

تواصل- فريق التحرير:

ثمّنت وزارة الخارجية، قرار حكومة اليابان بإتاحة التأشيرة الإلكترونية السياحية لدخول اليابان للمواطنين السعوديين، وحاملي الإقامة السعودية.

وكانت اليابان قد أعلنت أنه ستتم إتاحة التأشيرة السياحية إلكترونياً ابتداءً من 27 مارس الجاري، للراغبين بزيارة اليابان من السعودية، إذ يمكن الحصول على التأشيرة من خلال زيارة الموقع التالي: اضغط هنا

وفي وقت سابق، وافق سفراء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، على اقتراح برقمنة إجراءات استخراج تأشيرة شنغن.

استخراج تأشيرة شنغن:

وبحسب بيان أصدره الاتحاد الأوروبي، فإن الاقتراح:

-يسمح بإمكانية التقدم بطلب الحصول على تأشيرة شنغن عبر الإنترنت.

– استبدال ملصق التأشيرة الحالي بالتأشيرة الرقمية.

ويأتي هذا في خطوة تهدف إلى تحسين إجراءات استخراج التأشيرة وتحسين الأمن في منطقة الشنغن.

ونقلت وسائل إعلام عن وزيرة الهجرة السويدية، التي تتولى بلادها الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي، أن استخراج التأشيرة عبر الإنترنت سيقلل من عناء المسافرين التوجه إلى مقار القنصليات.

وأوضحت وزيرة الهجرة السويدية أن التأشيرة الرقمية ستقضي على خطر تزوير وسرقة ملصق التأشيرة.

مواطني الكويت وقطر:

وفي نوفمبر الماضي أعلنت لجنة الحريات المدنية والعدل والداخلية بالبرلمان الأوروبي، تأجيل التصويت على عملية إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة “الشنغن” إلى وقت يحدد لاحقاً.

جاء ذلك في بيان مقتضب للجنة، بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، استدعاء سفير الكويت لإبلاغه بأن الإعدامات التي نُفذت بحق 7 مدانين في جرائم قتل قد يكون لها تأثير سلبي على قرار إعفاء المواطنين الكويتيين من تأشيرة “شينغن”.

وأعلنت النيابة العامة في الكويت، في بيان لها حينها، أنها أشرفت على تنفيذ أحكام الإعدام في السجن المركزي الصادرة بحق سبعة مدانين بجرائم القتل العمد، إلى جانب جرائم أخرى مختلفة، وهم أربعة كويتيين (ثلاثة رجال وامرأة) وسوري وباكستاني وإثيوبية.

وأشارت إلى أن حكم الإعدام يأتي تنفيذاً لحكم القضاء العدل المؤيد من محكمتي الاستئناف والتمييز في القضايا المشار إليها، وبعد أن صادق عليها حضرة صاحب السمو أمير البلاد.

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