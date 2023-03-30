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“حُسن الخاتمة”.. عاد لمصر بعد 30 عامًا في المملكة فمات ساجدًا في صلاة التراويح
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“حُسن الخاتمة”.. عاد لمصر بعد 30 عامًا في المملكة فمات ساجدًا في صلاة التراويح

“حُسن الخاتمة”.. عاد لمصر بعد 30 عامًا في المملكة فمات ساجدًا في صلاة التراويح

“حُسن الخاتمة”.. عاد لمصر بعد 30 عامًا في المملكة فمات ساجدًا في صلاة التراويح
٠٤:٣٣:٣٦ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

في مشهد سبب حالة حزن وصدمة لدى أهالي الفقيد، إلا أن ما صبّرهم على فراقه هو وفاته في شهر الرحمة والمغفرة ساجدًا بين يدي الله أثناء صلاة التراويح.

تفاصيل الواقعة

وفي التفاصيل فقد شهدت قرية دنوشر التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية بمصر، حالة من الحزن على وفاة سائق فى الخمسينات من العمر، يدعى “محمود إبراهيم حجازى”، أثناء أدائه صلاة التراويح.

وأصيب الأهالى بصدمة عقب سقوط الراحل داخل المسجد ليلقى ربه وهو ساجد فى الركعة الأخيرة من صلاة التراويح، على أن يتم تشييع جنازته عقب صلاة الظهر من المسجد بقرية دنوشر.

عمل 30 عامًا في المملكة

وأكد أحد الأهالي- حسب صحف محلية-، أن الفقيد كان يعمل سائقا فى المملكة العربية السعودية، لمدة 30 عاما، وأراد أن يستقر مع أسرته وأبنائه ولكن شاءت الأقدار أن يتوفى، أثناء أدائه صلاة التراويح فى الركعة الأخيرة وهو ساجد، حيث سقط مغشيا عليه بصورة مفاجئة وحاول المصليين إنقاذه إلا أنه توفى فى الحال.

سمعة طيبة

وأكدوا أن الفقيد يتمتع بسمعة طيبة بين الجميع، ومحب لعمل الخير، وكثير الدعاء بحسن الخاتمة، خاصة فى شهر رمضان، وكان حريص على أداء الصلاة داخل المسجد المجاور لمنزله، فضلا عن أنه لم يكن يعانى من أى أمراض.

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السعودية حسن الخاتمة صلاة التراويح مات ساجدا وفاة مصري ساجدا

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