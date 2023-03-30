وظائف أكاديمية شاغرة بنظام التعاقد في الكلية التطبيقية بجامعة نجران

تواصل- واس:

أعلنت جامعة نجران عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية في الكلية التطبيقية للجنسين على درجة أستاذ مساعد، ومحاضر، ترغب في شغلها عن طريق التعاقد مع الكفاءات الوطنية المؤهلة علميًّا وعمليًّا.

رابط التقديم

وأوضحت الجامعة أن استقبال الطلبات سيستمر حتى يوم الخميس الموافق 1444/09/15هـ. وذلك من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط:( https://academyjobs.nu.edu.sa/JobsOffersList.aspx)‏.

الشروط

1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

2- لائقًا صحيًّا.

3- حاصلًا على المؤهلات العلمية عن طريق الانتظام من الجامعات السعودية أو الجامعات الموصي بها من قبل وزارة التعليم، مع إرفاق معادلة المؤهل العلمي لخريجي الجامعات غير السعودية من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

4- مواءمة التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في ذات التخصص المراد التقديم عليه.

5- ألا يقل التقدير العام للمتقدم عن جيد جدًا في مرحلتي البكالوريوس والماجستير، وذلك للمتقدمين على وظيفة محاضر.

6- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة المقابلة الشخصية والاختبار العلمي الذي تجريه الكلية للمتقدمين على وظيفة محاضر، وبدرجة لا تقل عن 60%.

7- أن ينطبق على المتقدم شروط لائحة تعيين السعوديين في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ونظام المجلس العلمي بالجامعة.

المفاضلة

كما بينت الجامعة أن المفاضلة ستتم بين المتقدمين على وظيفة محاضر، وفقًا لدرجة الاختبار التحريري، وفي حال التساوي في تلك الدرجات، فتتم المفاضلة وفقًا للمعدل التراكمي.

وستتم المفاضلة بين المتقدمين على وظيفة أستاذ مساعد على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة الدكتوراه، وعند التساوي أو في حال عدم وجود معدل تراكمي في تلك الدرجة، فتتم المفاضلة على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة الماجستير وعند التساوي أوفي حال عدم وجود معدل تراكمي في تلك الدرجة، فتتم المفاضلة على أساس المعدل التراكمي الأعلى في درجة البكالوريوس.

المستندات المطلوب

– صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول.

– صورة مصدقة من الوثيقة والسجل الأكاديمي لكل من درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

– في حال حصل المتقدم أو المتقدمة على المؤهل من جامعة غير سعودية، فيتم إرفاق معادلة المؤهل العلمي من قبل لجنة معادلة الشهادات بوزارة التعليم.

– صورة من الخبرات الأكاديمية، مبينة أنه سيتم استبعاد طلبات التقديم غير المكتملة، ولن ينظر في أي مستندات يتم تقديمها مناولة لمقر الجامعة.

اقرأ ايضا

وظائف شاغرة بـ هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”