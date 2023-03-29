سقوط قتلى وانهيار أبراج كهربائية.. عاصفة شديدة تضرب دولة عربية (صور)

تواصل- فريق التحرير:

تسببت عاصفة شديدة، والتي ضربت وسط سوريا أمس الأربعاء في وفاة أربعة أشخاص، بينهم طفلان.

عاصفة ورياح شديدة بسوريا:

ونقلت وسائل إعلام أن الأشخاص الأربعة توفوا جرّاء انهيار جدران إسمنتية في ناحية مورك وحي جبرين في ريف حماة، جراء العاصفة والرياح الشديدة التي ضربت محافظة حماة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا”، عن مدير الهيئة العامة لمشفى حماة الوطني الدكتور سليم خلوف أنه تم نقل جثامين 4 أشخاص بينهم طفلان لقوا حتفهم.

وأوضح أنه تم نقل أيضا عدة مصابين آخرين جراء انهيارات لبعض الجدران والكتل الإسمنتية بفعل العاصفة، منوها أنه تم تقديم كل الإسعافات اللازمة للمصابين والجرحى.

انهيار أبراج:

كما تسببت العاصفة الهوائية الشديدة التي شهدتها المحافظة في انهيار 3 أبراج توتر كهربائي على الخط المغذي لمحطة تحويل سلحب وانقطاع الكهرباء عن كامل المنطقة.

ونقلت عن مسؤولين بالمحافظة أن ورشات الصيانة ستبدأ عملها اليوم الخميس في إعادة نصب الأبراج وتركيب الكابلات وكامل التجهيزات اللازمة.

كما تسببت العاصفة أيضا بسقوط برج الاتصالات الخلوية في منطقة سلحب، حيث توقفت خدمة الاتصالات الخلوية عن عدد من أحياء المنطقة.

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