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مواقيت السحور والإفطار 8 رمضان بجميع مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار 8 رمضان بجميع مناطق المملكة

مواقيت السحور والإفطار 8 رمضان بجميع مناطق المملكة
٠٢:٢٢:٤٠ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يترقب المواطنون والمقيمون في مختلف مناطق المملكة، مواعيد الإفطار والسحور في اليوم الثامن من أيام رمضان المباركات.

ويحين موعد السحور بمشيئة الله، قبل ساعتين أو ساعة على الأقل من أذان الفجر، بمشيئة الله.

موعد السحور

ويؤذن لصلاة الفجر في مكة المكرمة الساعة 4:59، وفي المدينة المنورة 4:57، وفي الرياض 4:29، وفي بريدة 4:38، وفي الدمام 4:13، وفي أبها 4:51، وفي تبوك 5:05، وفي حائل 4:45.

بينما يؤذن لصلاة الفجر في عرعر الساعة 4:44، وفي جازان 4:52، وفي نجران 4:45، وفي الباحة 4:54، وفي سكاكا الساعة 4:48 بمشيئة الله.

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موعد الإفطار

بينما يحين موعد الإفطار وأذان المغرب في مختلف مناطق المملكة، ثامن أيام رمضان، على النحو التالي بمشيئة الله:

مكة المكرمة 6:35 مساء، المدينة المنورة 6:37، الرياض 6:09، بريدة 6:20، الدمام 5:56 ، أبها 6:24.

ويؤذن لصلاة المغرب في تبوك 6:51، وفي حائل 6:30، وفي عرعر 6:34، وفي جازان 6:23، وفي نجران 6:17، وفي الباحة 6:28، وفي سكاكا 6:37.

وبذلك يكون أهالي الدمام أول من يتناولون طعامي السحور والإفطار، بينما يكون أهالي تبوك أول من يتناولون طعام السحور والإفطار بمشيئة الله.

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