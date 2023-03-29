الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٩ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
“رؤوم” لرعاية الأيتام برفحاء.. أداء مؤسسي متميز لخدمة 661 يتيم ويتيمة
مواقيت الصلاة يوم 8 رمضان في جميع المناطق
شؤون الحرمين تُفعل مبادرة سوار غرس العطاء للأطفال (صور)
بسبب الأمطار.. تحذير من الدفاع المدني لـ 9 مدن ومحافظات بمنطقة الرياض
“يا هلا.. افطر معنا”.. مواطن يقدم الإفطار للمسافرين منذ 10 سنوات
الأمير فيصل بن سلطان يوجه ‏بعلاج طفل بمدينة سلطان بن عبد العزيز للخدمات الإنسانية

الرئيسية

 /

وصـول

 /

“رؤوم” لرعاية الأيتام برفحاء.. أداء مؤسسي متميز لخدمة 661 يتيم ويتيمة

“رؤوم” لرعاية الأيتام برفحاء.. أداء مؤسسي متميز لخدمة 661 يتيم ويتيمة

“رؤوم” لرعاية الأيتام برفحاء.. أداء مؤسسي متميز لخدمة 661 يتيم ويتيمة
٠٢:١٣:٢٤ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

تقدم جمعية “رؤوم” لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء الرعاية والتأهيل للأيتام، وتوفر الدعم المادي والمعنوي لهم ولأسرهم بالإضافة للخدمات الاجتماعية والتربوية، والتعليمية، والصحية والترفيهية.

ويأتي هذا الدعم ليضمن لليتيم حقوقه وتجعله عنصرًا فاعلًا في المجتمع ومواجهة الحياة بثقة وعزيمة ومثابرة، في عمل مؤسسي رائد، بهدف العمل على الانتقال بالأيتام من دائرة الاحتياج إلى دائرة الإنتاج عن طريق تأهيلهم لسوق العمل وإكسابهم مهارات الاعتماد على الذات والفاعلية في المجتمع.

رعاية الأيتام برفحاء

وترعى جمعية “رؤوم” برفحاء أكثر من 150 أسرة، تضم 661 يتيم ويتيمة منهم 263 بنين ،281 بنات ،و117 أمهات أيتام “أرامل، وذلك انطلاقًا من سعي الجمعية لتكون رائدة في تنمية شخصية اليتيم ورعايته في كافة الجوانب.

وتأتي جمعية “رؤوم” لرعاية الأيتام بمحافظة رفحاء التي تأسست عام 1431 هـ ،بمبادرات إبداعية ومنظومة تقنية وشراكة مجتمعية برؤية الإحسان للأيتام وتمكينهم بأداء مؤسسي متميز في مجتمع حيوي، والإحسان لليتيم وتمكينه من خلال دعمه ماليًا وتأهيله تعليميًا، وتنمية مهاراته ورعايته صحيًا ونفسيًا وذلك من خلال برامج نوعية وترفيهيه.

وأوضحت الجمعية أنها تساعد وتمكّن اليتيم من إبراز مواهبه، وتنفذ العديد من البرامج للأيتام ومنها الرعاية التعليمية الخاصة لمن لديه ضعف بالتحصيل الدراسي لتأسيسهم في المواد الأساسية، والسعي لتحقيق الهدف الإستراتيجي للجمعية بالارتقاء بتعليم الأيتام.

برامج ترفيهية متنوعة

كما تولي اهتمامًا بالجانب الترفيهي من خلال تنفيذ العديد من البرامج الترفيهيه المنوعة، إضافة إلى عقد شركات مجتمعية مع جهات حكومية لتقديم الخدمات للأيتام وأسرهم ولكون العمل الاجتماعي والأهلي يتسم بالدرجة الأولى بالعمل التطوعي.

وأتاحت الجمعية فرص تطوعية في منصة التطوع التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في مجالات متنوعة شارك فيها مجموعة من الأفراد والفرق.

اقرأ أيضا:

خطوات وشروط الحصول على إعانة الزواج للأيتام

الكلمات الدلالية:
أخبار لسعودية الأيتام جمعية رؤوم رعاية الأيتام

مواد ذات صلة

المزيد
“نخبة الفكر” دورة علمية في تعاوني صبيا.. غداً

“نخبة الفكر” دورة علمية في تعاوني صبيا.. غداً

١٢:٢١ م، الخميس، ٢٢ أغسطس ٢٠١٣
تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة مغرب 3 ذي الحجة (فيديو)

تلاوة خاشعة للشيخ سعود الشريم من صلاة مغرب 3 ذي الحجة (فيديو)

١١:٣٩ م، الأحد، ٠٤ أغسطس ٢٠١٩
“جمعية زواج جدة” تقدم أثاثاً لـ 1200 عريس ضمن مبادرة “لنخفف عنهم”

“جمعية زواج جدة” تقدم أثاثاً لـ 1200 عريس ضمن مبادرة “لنخفف عنهم”

١٠:١٩ ص، الأحد، ١٨ أغسطس ٢٠١٣
«ابن حميد» يزور جمعية «يتلون» بينبع

«ابن حميد» يزور جمعية «يتلون» بينبع

١١:١١ م، الأربعاء، ٢٢ فبراير ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *